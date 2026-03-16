１９６５年創業の株式会社土屋鞄製造所は、新型コロナウイルス感染症の流行により、日常の行動が大きく制限された２０２０年に小学校へ入学した子どもたちがこの春卒業する。このことを踏まえ、小学校生活についてのアンケート調査を小学５、６年生の子どもを持つ保護者３９５人に、２月２７日〜３月５日までインターネット調査を行った。

２０２０年から世界的に流行した新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ―１９）により、生活は様変わりした。特に集団行動を基本とする小学校生活は、行事の縮小や授業形式の変更を余儀なくされ、子どもたちや家族は多くの困難に直面。コロナ禍における子どもの小学校生活の維持について、保護者として「生活や学習の維持にどの程度大変さや負担を感じたか」について「大変だった」（「非常に大変だった」２４．１％、「やや大変だった」３７．５％）が合計６１．６％となり、「大変ではなかった」（「それほど大変ではなかった」１２．２％、「全く大変ではなかった」６．３％）の合計１８．５％を大きく上回った。

大変さや負担を感じていたの理由としては、「思い出作りの減少（行事の中止・縮小など）」（４６．９％）が最多。「衛生管理の徹底（毎朝の検温、消毒作業など）」が３５．０％となった。一方で、コロナ禍を機に起きた変化を保護者の約半数が「良くなった」と肯定的に評価（４９．５％）。特に教育現場のデジタル化・旧来の慣習の見直しが進み、保護者の負担軽減につながった点が好意的に受け止められた。