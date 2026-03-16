昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。

国内男子ツアー２０勝の石川遼（カシオ）が取材に応じ、尾崎さんへの思いを語った。自身が優勝する度に尾崎さんに電話で報告していたが、最後に直接会ったのは２０１９年頃だったといい「元気なジャンボさんのイメージしかないので、信じられない」と神妙に語った。

石川は「ジャンボさんは男の中の男だった。後輩たちにも男として強さを見せていただきながら、優しく指導していただきました。簡単に答えを教えるのではなく、自分で悩むこと、人としての深みを教えていただいた。そんなジャンボさんのようになれるとは思わないですけど、学んだことは多いですし、最後までジュニアゴルファーに託し、日本のゴルフ界の未来に託し続けられたことは僕らも知っていますし、ジャンボさんの遺志を少しでも受け継いで、日本のゴルフ界がこれからもっともっと強く明るくなっていくように、残された者たちで頑張っていきたいと思います」と涙ぐみながら誓った。