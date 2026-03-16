【大丸松坂屋百貨店】が“ショート動画”で数千万再生を連発する「3つの方程式」

2026年2月26日（木）、テレビ東京は、「大丸松坂屋百貨店」と共同で、広報・マーケティング担当者を対象とした特別セミナー「なぜ、老舗百貨店が『バズ動画』を作るのか？-混沌のSNS界に舞い降りた新たな選択肢！『大丸松坂屋百貨店』の秘密を大公開-」（MC：林克征 テレビ東京IP事業局プロデューサー 後援：港区立産業振興センター）を開催。老舗百貨店が、なぜ今、TikTokやYouTubeショートで数千万再生を叩き出す「動画制作集団」へと変貌を遂げたのか――。第一部では、岡粼路易氏（大丸松坂屋百貨店デジタル戦略推進室 DX推進部）、古東風太郎（テレビ東京IP事業局）が登壇し、「百貨店が仕掛ける“バズる”を超えたSNS戦略」をテーマにトークセッションを繰り広げた。

百貨店がSNS事業に乗り出した切実な理由

2026年、SNS動画を勝ち抜く「3つの方程式」

大丸松坂屋百貨店の新規事業の一つとして、インフルエンサー事業を立ち上げた岡粼氏。「きっかけはコロナ禍だった」と話す。店舗が相次いで休業し、接客という最大の武器を奪われた時、百貨店の本質的な使命を再定義する必要があったという。「店舗以外のところで事業を作るというのが、私たちの部署のミッションだった」（岡粼氏）。これまでの百貨店は、地域の一等地に店を構え、そこに来る人だけに日本の文化や商品を発信してきた。しかし、デジタルのプラットフォームを活用すれば、世界中のユーザーに文化を届けることができる。インフルエンサー事業は、自社アカウントを運用する中で蓄積したノウハウを武器に、現在は他社の動画制作やSNSのプロデュースも行っている。短尺で伝えるショートムービー、商品を自然に見せるVlog、人や現場の思いを伝えるインタビュー、取り組みのドラマを伝えるドキュメンタリーなど、“エンゲージメントが高い”ビジネスに直結する動画制作を行う…それがインフルエンサー事業の強みだ。▲WAZA Studio同社はこれまで、「おかたべOKATABE」（非言語でエンタメ性の高い動画を制作。フォロワーは2026年3月現在 約60万。ユーザーの約8割が海外というグローバルアカウント。1本で8000万再生を記録したバズ動画も制作・投稿）や、「WAZA Studio」（2025年5月に開設。ニッポンの職人技にフォーカスし、開始1カ月で5万フォロワー、2026年3月現在 約33万人。1本4000万〜5000万再生の動画を連発）などを手掛け、大成功を収めてきた。岡粼氏のもとには、「グローバルに発信したい、桁違いで発信していきたい」という依頼が多くやってくる。実際に、どのようなこだわりと思いを持って動画の撮影をしているのか――。今回、テレビ東京『田村淳のTaMaRiBa』と大丸松坂屋百貨店がタッグを組み、山口・岩国市の地域の魅力を発信。その一環として、「WAZA Studio」が岩国市の名店「酒奏Sinmi」で日本酒に合う新名物のショート動画を制作し、セミナー会場では、古東ディレクター（テレビ東京）が撮影現場に密着したドキュメンタリー映像も公開。そこで明らかになったのは、ショート動画とは思えない“執念の作り込み”だった。【動画】WAZA Studio×岩国市プロジェクト・ 1秒に意味を込める空間把握力40秒〜1分という極めて短い動画だが、撮影には4〜5時間を費やす。「今の1秒でサワラの断面を見せたほうがいい」「包丁を入れる音をもう一度」といった現場でのこだわり、微調整が、見る側の興味を引きつけるのだ。制作陣は、現場で常に「1秒増えたらどのカットを削るか」ということを頭の中で編集しながら撮影している。・徹底的な事前準備と外部の目線「職人や企業側は、自分たちの凄さが当たり前になりすぎていて気づかないことが多々ある」と岡粼氏。 制作チームは、職人や企業の歴史的背景まで含めて徹底調査した上で、「第三者の目線でどこが一番魅力的に映るか」を発掘する。それこそが、自社運用だけだと陥りやすい“独りよがりな宣伝動画”を回避する秘訣だ。・ノンバーバル（非言語）の追求「WAZA Studio」の動画は、言葉による説明を極限まで削ぎ落としている。ASMR（聴覚や視覚への刺激でゾクゾク・心地よい感覚を得る現象）を意識して構成することで言語の壁を越え、世界中で再生されるフォーマットを実現した。



第二部では、橘ケンチ氏(EXILE)、明石ガクト氏(ワンメディアCEO)、第一部から引き続き、大丸松坂屋百貨店の岡粼路易氏が登壇。「未来予測大会議！2026年に来るSNS動画とは！」をテーマに、今後のSNS戦略における具体的なハウツーが語られた。



・発明より「発見」

冒頭、明石氏は「ゼロから新しいものを生み出そうとしてはいけない。まずは動画の型を知ることが大事」と断言。SNSには「アルゴリズム機能」があり、今流行っている「型（ミーム）」が存在する。明石氏は「流行っている音楽や編集のテンポ、テーマ（例：ナイトルーティーンや裏側密着など）を発見し、そこに自社の強みを乗せるといい」とアドバイスを送る。





「246号線のような大通りを走っている流行（アルゴリズムに出やすい）に乗らなければ、どんなに良い動画でも誰にも見られない。アルゴリズムを利用し、ハッシュタグの再生回数が多いものに着目すると良い」（明石氏）。

これには橘氏も「流行に沿いながら自分たちが発信したい真意を混ぜていく。今までそういう意識がなかったので、今後は意識しながら、赤と白を混ぜてみようかなと思った」と納得していた。



・A面とB面の使い分け

特に企業や有名人が陥りやすいのが、「ブランディングを守りすぎて、面白くない動画になる」という罠だ。これを破らないと「フォローの世界の力学から逃れられない」と明石氏。

ここでゲストの橘氏を例に出し、A面（公式HPにあるような、カッコよくてきれいなメインコンテンツ）、B面（撮影の裏側やNG、普段は見せない素顔やハプニングなど）が存在し、岡粼氏は「アルゴリズムで拡散されやすいのは圧倒的にB面である」とコメント。明石氏も、「干物ケンチを出す(笑)」とアドバイスを送る。

もしも王道、ブランドイメージを守りたい場合は、アカウントを分けて「B面専用アカウント」を運用することがおすすめだそう。



・ショート動画（入り口）×長尺動画（信頼）のコンビネーション

「これからは、ショートと長尺（YouTube）を掛け合わせたコンビネーションに注目が集まるようになる」と話す明石氏。

すると橘氏は「ショート動画ばかり見ていると、（時間を奪われて）後悔の念に襲われる(笑)。人間の本能的に“そろそろ長尺のものを見ようかな”と求めるところがあるような気がする」とコメント。「もしかしたら今後、“SNSは目的を持って制限して使いましょう”という時代になるかもしれない。そうなると、動画も視聴者に選んでもらえるものにしなくてはいけなくなる」（明石氏）。

ショート動画は中毒性がある一方で、深いファン化にはつながりにくい側面があるため、

ショート動画を入り口として認知を広げ、そこからYouTubeの長尺動画やライブ配信へと誘導するのが正しい戦略だ。



そんな中、著名人や企業が悩むのが、継続的にSNSを運用するに当たってのリソース問題。

橘氏が「更新に対してちょっと面倒くさくなる時がある」と打ち明けると、2人は「とにかくずっと更新した方が良い。期待値を保ち続けることが大事」と口を揃える。

「例えば2時間の長尺動画を1回撮影し、それを切り抜いて40本のショート動画を作るという手法もある」（明石氏）。





トークセッションの最後、岡粼氏と明石氏は「企業がSNSを運用する上で最も大切なこと」を語った。



予算がある大企業だけが勝つ世界ではなく、歴史ある老舗が良い意味でそのプライドを捨て、最新のアルゴリズムに寄り添った時、爆発的なシナジーが生まれると語る明石氏。

インフルエンサー事業の成功も、大丸松坂屋百貨店の伝統を守るだけでなく、デジタルという新しい領域で再定義し、発信し続けた結果がもたらしたものだ。

SNSは正しく攻略すれば、お金をあまりかけずに世界中の顧客とつながることができる、最強の武器になる。



岡粼氏は「今日のセミナーで、“発明より発見”というやり方にさらに自信を持てた。皆さんも発見するためにいろいろな動画を見ていただきたい。自分が見るだけでは無理だなという時は、私たちのようなプロを頼ってみてほしい。



自分たちが発信したいことを分かりやすい画で伝えるというところを意識する。流行りに乗るのは重要だが、その後“自分は何を伝えたいのか”というところに立ち戻って動画を作り続けること。

私たちのチームは、職人さんたちの技や工程、歴史的背景までしっかり理解としてから現場に向かう。“こんなに準備をして勉強して動画制作をしている人たちだからこそ、アドバイスの質が高いのかもしれない”と思っていただけたらうれしいし、今回、岩国市のプロジェクトに携わって、新たな視点が加わった。“認知重視”という面では、いろいろなジャンルで力になれると信じている」と話した。