“コーティングなし”なのにくっつかない！TV初登場 驚異のフライパン
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。3月12日（木）の放送は、「じっくり通販 レジェンド松下SP」をお届け！
【動画】“コーティングなし”なのにくっつかない！TV初登場 驚異のフライパン
これまでの「じっくり通販」で数々の爆売れ記録を打ち立ててきた、“通販界の生ける伝説”レジェンド松下が、オススメの商品をプレゼンする。
※前編はこちら！
今回、TV通販初登場となる「ナノロータスパン」を紹介。
コーティングフライパンは、金だわしでゴシゴシ洗うのはNG。かと言って、普通のフライパンや中華鍋は汚れがこびりついてしまい、うまく調理ができない人も多い。
このナノロータスパンはコーティングされていないにもかかわらず、汚れがこびりつきにくく、パラパラチャーハンやカリッと焼けたステーキなど、まるでプロのような料理ができるという。
コーティングフライパンはコーティングが剥がれてしまうため、強火で加熱し続けたり、食洗機に入れたり、金だわしでゴシゴシ洗うなど、NG事項が多々あるが、ナノロータスパンはもともとコーティングされていないため、すべてOK。
高温料理ができ、表面には独自のナノテクノロジーで作られた細かい凹凸があるので油なじみも均一になり、接触面積も少なくなるので汚れをはじきやすくなる。
焼き加減が重要な肉料理でも大活躍！ 食材を入れる前にフライパンを加熱する“プレヒート”というプロの調理法ができる。
肉を焼いている様子を見たゲストの土屋アンナは、「今うちにあるフライパン捨てて、これにする！(笑)」とコメント。ナノロータスパンは、ちょっぴり焦げ目が付いてしまっても金だわしで洗うことができる。
強火で調理ができるため、誰がやってもパラパラのチャーハンが作れるということで、試しに土屋がチャーハン作りに挑戦！ 卵やご飯を混ぜる時も金属のお玉を使用できる。
みんなで実食すると、見事なパラパラチャーハンに！ さらに空焼きOKなので、枝豆をそのまま炒める、焼き芋を作ることもできる。
【動画】“コーティングなし”なのにくっつかない！TV初登場 驚異のフライパン
これまでの「じっくり通販」で数々の爆売れ記録を打ち立ててきた、“通販界の生ける伝説”レジェンド松下が、オススメの商品をプレゼンする。
※前編はこちら！
ナノロータスパン
今回、TV通販初登場となる「ナノロータスパン」を紹介。
コーティングフライパンは、金だわしでゴシゴシ洗うのはNG。かと言って、普通のフライパンや中華鍋は汚れがこびりついてしまい、うまく調理ができない人も多い。
このナノロータスパンはコーティングされていないにもかかわらず、汚れがこびりつきにくく、パラパラチャーハンやカリッと焼けたステーキなど、まるでプロのような料理ができるという。
コーティングフライパンはコーティングが剥がれてしまうため、強火で加熱し続けたり、食洗機に入れたり、金だわしでゴシゴシ洗うなど、NG事項が多々あるが、ナノロータスパンはもともとコーティングされていないため、すべてOK。
高温料理ができ、表面には独自のナノテクノロジーで作られた細かい凹凸があるので油なじみも均一になり、接触面積も少なくなるので汚れをはじきやすくなる。
焼き加減が重要な肉料理でも大活躍！ 食材を入れる前にフライパンを加熱する“プレヒート”というプロの調理法ができる。
肉を焼いている様子を見たゲストの土屋アンナは、「今うちにあるフライパン捨てて、これにする！(笑)」とコメント。ナノロータスパンは、ちょっぴり焦げ目が付いてしまっても金だわしで洗うことができる。
強火で調理ができるため、誰がやってもパラパラのチャーハンが作れるということで、試しに土屋がチャーハン作りに挑戦！ 卵やご飯を混ぜる時も金属のお玉を使用できる。
みんなで実食すると、見事なパラパラチャーハンに！ さらに空焼きOKなので、枝豆をそのまま炒める、焼き芋を作ることもできる。