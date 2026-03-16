＜卒園ハイにご注意！＞園のルールは無視ですか？内緒で先生を呼ぶ計画⇒反対です…！【第2話まんが】
私はユウコ。この春、長男が幼稚園を卒園し、入れ替わりで次男が入園しました。長男が卒園して、1か月が経った頃、犬飼さんというママ友から同窓会をしたいという連絡がありました。彼女は明るくて行動力のあるムードメーカー。園のことにも詳しく、保護者からも信頼されていました。でも今回の同窓会の提案には、園のルールに反する問題があり、私はどう対応すべきか悩んでいます。なぜなら卒園した幼稚園には、厳格なルールがあります。中でも、保護者や園児と先生の距離感をきっちり線引きする内容のものは、特に念を押されます。禁止事項については、入園時、夏休み前、卒園前などのタイミングで口頭でもアナウンスされますし、プリントも配られるという徹底ぶりです。
「先生を呼ぶのって、ちょっと難しいんじゃないかな……」と私が送ると、犬飼さんからすぐに電話がかかってきました。
先生にこっそり手紙を渡してほしいと頼まれましたが、次男がまだ園に通っていることもあり、ルール違反はしたくないというのが正直な気持ちです。
私自身、同窓会を開くことには賛成です。先生にご迷惑をかけない形であれば、運営にも協力したいと思っています。ただ、犬飼さんが思い描く「卒園児と先生の感動の再会」は、親の自己満足になってしまうのではと感じています。
「卒園ハイ」という友人の造語を思い出しました。
まさにいまの犬飼さんの様子に当てはまる言葉なのかもしれません。
大事な試験や仕事が終わったあと、解放感から気分が高揚して羽目を外してしまう現象に似ているのかもしれません。
たしかに、子どもたちの楽しみや成長のために全力だった幼稚園時代が終わった達成感は、とても大きいのでしょう。
しかし、そのせいでいつもの冷静さを失っているように見えます。
犬飼さんの企画は素敵ではありますが、ルールを破ってまで実行してはいけません。
なんとか止めようと協力を断っても、まったく聞き入れてくれないうえに、ランチに呼び出されてしまいました。
原案・ママスタ 編集・横内みか
「先生を呼ぶのって、ちょっと難しいんじゃないかな……」と私が送ると、犬飼さんからすぐに電話がかかってきました。
先生にこっそり手紙を渡してほしいと頼まれましたが、次男がまだ園に通っていることもあり、ルール違反はしたくないというのが正直な気持ちです。
私自身、同窓会を開くことには賛成です。先生にご迷惑をかけない形であれば、運営にも協力したいと思っています。ただ、犬飼さんが思い描く「卒園児と先生の感動の再会」は、親の自己満足になってしまうのではと感じています。
「卒園ハイ」という友人の造語を思い出しました。
まさにいまの犬飼さんの様子に当てはまる言葉なのかもしれません。
大事な試験や仕事が終わったあと、解放感から気分が高揚して羽目を外してしまう現象に似ているのかもしれません。
たしかに、子どもたちの楽しみや成長のために全力だった幼稚園時代が終わった達成感は、とても大きいのでしょう。
しかし、そのせいでいつもの冷静さを失っているように見えます。
犬飼さんの企画は素敵ではありますが、ルールを破ってまで実行してはいけません。
なんとか止めようと協力を断っても、まったく聞き入れてくれないうえに、ランチに呼び出されてしまいました。
原案・ママスタ 編集・横内みか