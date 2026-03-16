【義兄、17歳娘にオネガイ】家事ができない中年「だって女の仕事だろ？？」＜第6話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが、近しい身内からの頼みだとしたら、あなたなら、どうしますか？
第6話 家事は女の仕事、という思考
【編集部コメント】
「息子の無礼」をひたすら謝りつづける高齢のお義母さん、あまりに不憫ですよね……。しかも家事に関しては、以前頼んだことがあってすでに失敗している様子。お義母さんはずっとこの年まで頑張ってきたんです。お義兄さんを責めることはあっても、自分を責める必要はないと思います！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第6話 家事は女の仕事、という思考
【編集部コメント】
「息子の無礼」をひたすら謝りつづける高齢のお義母さん、あまりに不憫ですよね……。しかも家事に関しては、以前頼んだことがあってすでに失敗している様子。お義母さんはずっとこの年まで頑張ってきたんです。お義兄さんを責めることはあっても、自分を責める必要はないと思います！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら