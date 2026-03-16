「つば九郎」活動再開がサプライズ発表、大型スクリーンに映し出されると大きな歓声　2025年2月から活動休止

あの人気マスコットの活動再開がサプライズで発表されました。

15日、神宮球場で行われた東京ヤクルトスワローズとオリックス・バファローズのオープン戦。

試合後の出陣式では、ヤクルトの池山監督が今シーズンへの意気込みを語りました。

東京ヤクルトスワローズ・池山隆寛監督：

去年は寂しい思いをさせてしまったが、今年はみなさんが笑顔になるように頑張っていくので応援よろしくお願いします。

そして、サプライズがあったのは出陣式が終わった時でした。

大型スクリーンに球団マスコットの「つば九郎」が映し出されると、大きな歓声が上がりました。

2025年2月から活動を休止していましたが、今シーズンの神宮開幕戦となる2026年3月31日の広島戦で活動を再開することが、15日に発表されました。

チームは「つば九郎が築いてきた歴史を未来につなぐために、球団として大切に継承していきます」とコメントしています。

そのヤクルトが本拠地とする神宮球場は2026年で100周年です。

これを記念して新商品が登場しました。

神宮球場グミ「じんグミ」（450円）。

味はメロンソーダで、隠し味としてツバメの巣エキスが入っています。

噛み応えのある食感を楽しめるそうです。