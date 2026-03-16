高市内閣支持率　不支持が5.7ポイント上がり初の6割台に　消費税減税の開始時期「年内」が73.3％と微減　【FNN世論調査：2026年3月】

問1 高市内閣を支持するか。（カッコ内は2月の調査）

支持する 67.1%（72.0%）

支持しない 28.5%（22.8%）

わからない・言えない 4.4%（5.2%）

問2-1 高市内閣を支持する理由は。（問1で「支持する」と答えた人への質問）

高市総理の人柄が信頼できるから 18.0%

政策に期待するから 35.4%

指導力に期待するから 22.7%

自民党中心の内閣だから 5.2%

他に良い人がいないから 14.3%

この中にはない（上記以外） 4.0%

わからない・言えない 0.5%

問2-2 高市内閣を支持しない理由は。（問1で「支持しない」と答えた人への質問）

高市総理の人柄が信頼できないから 18.9%

政策に期待していないから 21.8%

指導力に期待していないから 7.6%

自民党中心の内閣だから 36.7%

他に良い人がいるから 5.2%

この中にはない（上記以外） 9.8%

わからない・言えない 0%

問3 どの政党を支持するか。（カッコ内は2月の調査）

自民 31.8%（39.4%）

維新 3.7%（3.8%）

国民 4.8%（5.3%）

中道 5.7%（7.6%）

立憲 1.7%（0.8%）

参政 5.3%（4.3%）

公明 1.2%（0.6%）

みらい 3.7%（4.9%）

共産 1.7%（2.2%）

れいわ 1.3%（0.9%）

保守 1.7%（1.4%）

社民 0.3%（0.9%）

支持政党なし 34.5%（24.7%）

わからない・言えない 2.0%（2.5%）

問4 予算案の審議についての考えは。

審議時間を削っても年度内成立目指すべき 48.1%

年度またぐとしても審議時間削るべきでない 47.2%

わからない・言えない 4.8%

問5 与党の公約「飲食料品にかかる消費税を2年間に限り0％にする」を実行すべきだと思うか。（カッコ内は2月の調査）

実行すべきだ 56.8%（52.5%）

実行すべきでない 39.1%（40.3%）

わからない・言えない 4.2%（7.2%）

問5-2 消費税減税の開始時期への考え方で最も近いものは。（問5で「実行すべき」と答えた人への質問／カッコ内は2月の調査）

年内に 73.3%（75.5%）

来年中に 20.8%（18.6%）

２年以上後でもいい 5.3%（5.3%）

わからない・言えない 0.5%（0.6%）

問6 「社会保障国民会議」での議論に期待するか。

期待する 58.9%

期待しない 38.1%

わからない・言えない 3.0%

問7 武器輸出制限の緩和に賛成か。

賛成だ 16.2%

どちらかと言えば賛成だ 22.4%

どちらかと言えば反対だ 29.3%

反対だ 29.2%

わからない・言えない 2.8%

問8 イランを攻撃したアメリカやイスラエルへの評価は避けつつ、「イランの行動を非難する」とした日本政府の立場を支持するか。

支持する 22.7%

どちらかと言えば支持する 38.3%

どちらかと言えば支持しない 18.0%

支持しない 17.2%

わからない・言えない 3.8%

問9 補助金や石油備蓄放出など原油価格高騰を受けた政府の対策を評価するか。

評価する 84.8%

評価しない 12.2%

わからない・言えない 3.1%

問10 皇位継承は男系男子に限るのが適切であるとの考えに賛成か。

賛成だ 18.2%

どちらかと言えば賛成だ 20.9%

どちらかと言えば反対だ 27.9%

反対だ 27.9%

わからない・言えない 5.0%

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入している。

FNN・産経合同世論調査【2026年3月】

期間：2026年3月14日・15日

調査方法：RDD（固定電話・携帯電話）

回答：全国の18歳以上の有権者1009人

（回答者の年齢構成比と男女比、居住地域について、最新の国勢調査の全国データに近似するよう抽出し補正）