アメリカのトランプ大統領は15日、ホルムズ海峡での船舶の護衛について、およそ7か国と協議中だと明らかにしました。

トランプ大統領「ホルムズ海峡の警備については、各国と協議を進めている。役割を果たすのは彼らだ。我々が海峡経由で輸入するのは1〜2％程度だが、中国は約90％だ」

トランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全を確保するため、日本や中国、フランス、韓国、イギリスを名指しして艦船の派遣を求めていましたが、15日、およそ7か国と協議を行っていることを明らかにしました。トランプ氏は具体的な国名には言及せず、「いくつかの国からは前向きな反応があったが関与は控えたいという国も数か国あった」と述べました。

中国が参加するかについても言及を避けました。

一方、イランとの交渉については「彼らは必死で交渉を望んでいるがまだ準備ができてない」と指摘しました。

また、トランプ氏は15日、イギリスのフィナンシャル・タイムズのインタビューで「ホルムズ海峡の恩恵を受けている国々がそこで悪いことが起きないよう協力をするのは当然のことだ」と主張しました。

その上で、中国が前向きな対応を示さなければ今月末から予定している習近平国家主席との会談を「延期するかもしれない」と圧力をかけました。

さらにヨーロッパ各国に対しても協力しなければ、「NATO＝北大西洋協約機構の将来にとって非常に悪いことになるだろう」と警告しました。