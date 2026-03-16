クラフトウイスキーとクラフトビールの個性が響き合う嘉之助シングルモルト発売
嘉之助蒸溜所は4月1日から順次、数量限定品「嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH」(1万1,550円)を発売する。
嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH
同商品は、キーモルトである「焼酎リチャー樽原酒」を、2種のダブルIPA樽でカスクフィニッシュした原酒をヴァッティングして仕上げたもの。
この開発は、クラフトブルワリーから寄せられた「嘉之助の樽でビールを熟成させたい」という声から始まった。かつてウイスキーを熟成していた樽をブルワリーへ預け、ホップ香豊かなビールを一定期間熟成させた後、再び蒸溜所へ戻した特別な樽を使用している。
この独自の工程により、ウイスキーとビールの個性が重なり合い、はちみつやライムを思わせるシトラスの彩りと奥行きのあるメローな味わいが誕生した。クラフト同士の共創が生んだ、リッチで甘やかな協演を楽しめる
公式オンラインショップでは3月10日〜17日まで先行販売を実施。2本購入で送料無料となる特典も用意している。
嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH
同商品は、キーモルトである「焼酎リチャー樽原酒」を、2種のダブルIPA樽でカスクフィニッシュした原酒をヴァッティングして仕上げたもの。
この開発は、クラフトブルワリーから寄せられた「嘉之助の樽でビールを熟成させたい」という声から始まった。かつてウイスキーを熟成していた樽をブルワリーへ預け、ホップ香豊かなビールを一定期間熟成させた後、再び蒸溜所へ戻した特別な樽を使用している。
この独自の工程により、ウイスキーとビールの個性が重なり合い、はちみつやライムを思わせるシトラスの彩りと奥行きのあるメローな味わいが誕生した。クラフト同士の共創が生んだ、リッチで甘やかな協演を楽しめる
公式オンラインショップでは3月10日〜17日まで先行販売を実施。2本購入で送料無料となる特典も用意している。