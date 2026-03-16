「Fate/EXTRA Record」、バンナムからの販売を中止。発売が再延期に
バンダイナムコエンターテインメントは3月16日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC向けRPG「Fate/EXTRA Record」の販売中止を発表した。
「Fate/EXTRA Record」は、2010年に発売されたPSP向けRPG「Fate/EXTRA」のフルリメイク作品。元々は2025年発売予定とされていたが、品質向上を理由に2026年春へと発売時期が延期。ECサイトでは予約も開始されていたが、今回、バンダイナムコエンターテインメントからの販売中止が決定した。
ASOBI STOREでの予約はキャンセルとなり、「コンビニ払い」で決済している人へは代金が全額返金される。
TYPE-MOON公式サイトのお知らせでは、「ノーツ、バンダイナムコエンターテインメント、両社協議の上、開発体制の変更を含めた見直しを行うことといたしました。あわせて、今後の展開を踏まえ、販売元につきましても変更することといたしました。」と案内。また、これらの対応に伴い、発売時期が再度延期されることも発表されている。
なお、開発については引き続き継続。新たな販売元および発売時期については、決まり次第あらためて案内するとしている。
□「Fate/EXTRA Record」の販売につきまして
『Fate/EXTRA Record』- 【公式】Fate/EXTRA Record (@FateEX_Record) March 16, 2026
販売中止のお知らせ
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下記詳細をご一読ください。
発売を心待ちにしてくださっていた皆様には、深くお詫び申し上げます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。#FateEX_Record #EXTRAリメイク pic.twitter.com/gOV5rHLDHY
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