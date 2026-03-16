「『ガールズ＆パンツァー最終章』第5話」ティザービジュアル

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

「『ガールズ＆パンツァー最終章』第5話」の上映日が10月9日に決定。第5話では通常上映に加えて「ガールズ＆パンツァー」シリーズでは初の試みであるDolby Cinemaでの上映や、これまでも実施してきたDolby Atomos、4DX、MX4Dの全5形態での上映を同日より一挙展開する。

同作は全6話での制作が予定されており、これまで第1話が2017年12月9日、第2話が2019年6月15日、第3話が2021年3月26日、第4話が2023年10月6日に公開されてきた。

第5話の上映決定に合わせて、第1弾クリアファイル付きムビチケカードの発売も決定。3月27日より、上映予定劇場などで販売開始となる。特典としてティザービジュアルデザインのクリアファイルが付属する。価格は1,700円。なお、3月28日、29日に東京ビッグサイトで開催されるAnimeJapan 2026の博報堂DYミュージック&ピクチャーズブースでも販売される。

ムビチケカードのデザイン

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

クリアファイルのデザイン

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

「ガールズ＆パンツァー リボンの武者」パイロット版上映決定

(C)GuP Ribbon Projekt

4月10日より劇場公開される「『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です!』第4幕」の上映後に、野上武志×鈴木貴昭原作のスピンオフコミック「ガールズ＆パンツァー リボンの武者」パイロット版映像の上映が決定。アニメーション制作は、「ガールズ＆パンツァー」シリーズを手掛けるアクタスが担当する。

あらすじ

私が挑むのは戦車道にあらず--強襲戦車競技＜タンカスロン＞なり!

無名校が強豪を撃破して優勝を果たした、第63回戦車道全国高校生大会。

その瞬間に心を打たれた二人の少女が立ち上がる。

本物の"戦"を求め、当代一の戦車乗りの馬前で死ぬことを本懐と信じる少女、鶴姫しずか。

「自分も戦車で輝きたい」と夢見る少女、松風鈴。

百足の旗印のもと、二人は九七式軽装甲車--通称"テケ"を駆り、戦場で躍動する。

いつか、"伝説"の先にある景色を望む、その日に向かって。