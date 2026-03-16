山形県西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント疑惑について、町の第三者委員会による調査結果が16日、報告されました。報告書では菅野町長が元職員の襟元をつかんだ行為など8件が「パワハラ」に該当すると認定しました。



西川町の菅野大志町長をめぐっては、退職した元職員の男性が在職時に町長から襟元をつかまれ町長室に連れ込まれたと訴えるなど、職員へのパワハラ疑惑が浮上しています。





西川町議会の調査特別委員会いわゆる百条委員会は先月27日、元職員が受けた行為など町長の7つの言動をパワハラに該当すると報告しました。一方、百条委員会とは別に、町が設置し県弁護士会の弁護士らで構成される第三者委員会もこれまで調査を進めてきました。16日の町議会で、第三者委員会の調査結果が公表されました。第三者委員会は菅野町長が元職員の襟元をつかんだ行為やサウナやウォーキングに付き合わせて職員と打ち合わせを行った行為など8件をパワーハラスメントに該当すると認定しました。また、このほかにも、幹部職員に対し、午後10時以降家で仕事をするように求めた行為など6件について、明確にパワハラと認定されなかったものの「パワハラの可能性がある行為」としました。西川町・内藤翔吾副町長「行為者が組織の長であることやハラスメントの対応からすると、被害者に対する心理的脅威や人格軽視などによる被害は大きく、被害者が就業する上で看過できない支障が出ていることは明らかである」報告書では、パワハラに対して厳正に対処する組織づくりを求めたほか、菅野町長に対し、謝罪のみでは再発防止の実効性に乏しいと指摘しました。