大阪・ＡＢＣテレビのバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）で４代目秘書を務めている同局（朝日放送）の増田紗織アナウンサーが１６日、自身のインスタグラムを更新し、退社を報告した。

「いつもあたたかいコメントをありがとうございす。この度３月末をもって７年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました」と明かし、「様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」と笑顔の写真をアップ。

「一から育ててくださった番組スタッフの皆さま、取材に応じてくださった方々、番組をご覧いただきいつもあたたかく見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。

増田アナは入社１年目の１９年から秘書を担当している「―スクープ」のほか、「ザコシ倶楽部」（スカイＡ）、「グッド！モーニング」（テレビ朝日系＝日曜版サブキャスター）、「ＳＡＬＬＹ’Ｓ ＣＯＦＦＥＥ」（ＡＢＣラジオ）に出演。今月３日に退社が報じられ、同局関係者は「現時点でお話しできることはございません」としていた。