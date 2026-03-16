◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ドミニカ共和国が米国との大一番に敗れ、準決勝で敗退した。

序盤から激しい攻防が続いた。まずば両チーム無得点の２回２死でドミニカ共和国のカミネロが米国先発のスキーンズから左翼席へソロアーチ。今大会のチーム１５本目となる一発が飛び出して先制に成功した。

ドミニカ共和国の先発セベリーノは３回まで無失点と好投。しかし、４回先頭でヘンダーソンにソロを被弾。同点に追いつかれた。１死からソトが２番手で登板したが、アンソニーに勝ち越しソロを許した。

中盤は好機であと一本が出ない展開だった。４回は２死満塁でウェルズが左飛に倒れ、５回１死一、二塁ではソトが遊ゴロ併殺。さらに７回１死二、三塁ではタティスとマルテが連続三振を喫した。

ドミニカ共和国はタティス、ソト、ゲレロらメジャーのスターが並ぶ打線は迫力十分で、大会前から米国、日本とともに優勝候補に挙げられていた１次Ｒで４戦１３発と空前の強打を発揮して、４連勝で突破。さらに準々決勝の韓国戦では猛打と好走塁で１０点を奪い７回コールドと圧倒していた。勢いに乗っていたが準決勝・米国との大一番で逆転負け。３大会ぶりの世界一の夢はついえた。