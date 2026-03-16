つくれぽ2200件超え！スライスチーズで「チーズ蒸しパン」を試してみた

殿堂入りの「チーズ蒸しパン」を作ってみた

コンビニやスーパーで販売されている「蒸しパン」。やさしい甘さとふわっとした食感が魅力で、ついつい手が伸びてしまいますよね。

今回は、スライスチーズで作れる絶品「チーズ蒸しパン」を実際に作ってみました。しっとり食感に仕上がる、つくれぽ2200件超えの人気レシピです。





【材料】（マフィンカップ 6個分）



スライスチーズ 3枚



薄力粉 100g





ベーキングパウダー 6g卵 L1個砂糖 50g牛乳 50gサラダ油 20g生クリームまたはコーヒーフレッシュ 20g

生地は混ぜすぎないのがポイント

1. 薄力粉とベーキングパウダーを合わせて振るいます。





2. ボウルに卵を割りほぐし、砂糖を加え軽く泡立てます。





3. 小鍋に牛乳とちぎったスライスチーズを入れ、弱火でチーズを溶かします。





4. 溶けたらサラダ油と生クリーム（またはコーヒーフレッシュ）を加え、混ぜ合わせます。





5. 2に4を入れ混ぜ合わせたら、1を加えてぐるぐると混ぜます。混ぜすぎるとふくらみが悪くなるので、粉が見えなくなる程度でOK。





6. マフィンカップを敷いた型の8分目まで生地を入れ、蒸し器で15分蒸します。

今回は、フライパンに深さ1cmほどの水を入れ、弱火で蒸してみました。





7. しっかり膨らんだら完成です！





チーズの枚数を増やすと風味アップ





実際に作ってみると、まるでお店のようなしっとり感とほどよい甘さに感動しました。

今回レシピ通りにスライスチーズ3枚で作ってみましたが、チーズ感は意外と控えめでした。「もっとチーズ感を楽しみたい！」という方は、枚数を増やして作ってみるのが良さそうです。

朝ごはんやおやつにぴったり

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「家族にも大好評でした！」「蒸しケーキのような味でおいしかったです」など、絶賛の声がたくさん届いています。

スライスチーズで手軽に作れるので、朝食やおやつタイムにもぴったりです。気になった方はぜひ作ってみてくださいね。