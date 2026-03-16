つくれぽ2200件超え！スライスチーズで「チーズ蒸しパン」を試してみた

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殿堂入りの「チーズ蒸しパン」を作ってみた

コンビニやスーパーで販売されている「蒸しパン」。やさしい甘さとふわっとした食感が魅力で、ついつい手が伸びてしまいますよね。


今回は、スライスチーズで作れる絶品「チーズ蒸しパン」を実際に作ってみました。しっとり食感に仕上がる、つくれぽ2200件超えの人気レシピです。



【材料】（マフィンカップ　6個分）

スライスチーズ　3枚

薄力粉　100g

ベーキングパウダー　6g

卵　L1個

砂糖　50g

牛乳　50g

サラダ油　20g

生クリームまたはコーヒーフレッシュ　20g


生地は混ぜすぎないのがポイント

1. 薄力粉とベーキングパウダーを合わせて振るいます。




2. ボウルに卵を割りほぐし、砂糖を加え軽く泡立てます。




3. 小鍋に牛乳とちぎったスライスチーズを入れ、弱火でチーズを溶かします。




4. 溶けたらサラダ油と生クリーム（またはコーヒーフレッシュ）を加え、混ぜ合わせます。




5. 2に4を入れ混ぜ合わせたら、1を加えてぐるぐると混ぜます。混ぜすぎるとふくらみが悪くなるので、粉が見えなくなる程度でOK。




6. マフィンカップを敷いた型の8分目まで生地を入れ、蒸し器で15分蒸します。
今回は、フライパンに深さ1cmほどの水を入れ、弱火で蒸してみました。




7. しっかり膨らんだら完成です！


チーズの枚数を増やすと風味アップ



実際に作ってみると、まるでお店のようなしっとり感とほどよい甘さに感動しました。
今回レシピ通りにスライスチーズ3枚で作ってみましたが、チーズ感は意外と控えめでした。「もっとチーズ感を楽しみたい！」という方は、枚数を増やして作ってみるのが良さそうです。


朝ごはんやおやつにぴったり

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「家族にも大好評でした！」「蒸しケーキのような味でおいしかったです」など、絶賛の声がたくさん届いています。


スライスチーズで手軽に作れるので、朝食やおやつタイムにもぴったりです。気になった方はぜひ作ってみてくださいね。