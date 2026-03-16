◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝 米国2―1ドミニカ共和国（2026年3月15日 マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国に勝利し3大会連続となる決勝進出を決めた。16日（同17日）に行われる準決勝のイタリアとベネズエラの勝者と戦う。

米国は2回に先発のスキーンズがカミネロにソロを浴びて先制を許したが、4回にこの日5番に抜てきされたヘンダーソンが右中間へ同点ソロ。さらにアンソニーにも中堅への勝ち越しソロが飛び出し一気に逆転に成功した。

先発・スキーンズは超強力打線とのマッチアップも粘投。4回3分の1を6安打1失点に封じて役割を果たした。4回1死一、二塁で登板した2番手のロジャースがソトを遊ゴロ併殺、7回2死二、三塁のピンチではベドナーがマルテを空振り三振に仕留めるなど救援陣も奮闘。2-1の9回は剛腕・ミラーが2死三塁とされながら最後はペルドモを見逃し三振に斬ってリードを守った。

主将のジャッジは、3回にレーザービームでタティスの三進を阻止するなど守備で再三の好守を披露。しびれる僅差の展開でチームに貢献した。

もうひとつの準決勝はあす16日（日本時間17日）のイタリア―ベネズエラ戦。米国はその勝者と相まみえ、第4回大会以来、9年ぶりの優勝を目指す。