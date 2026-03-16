3月9日（月）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）でMCのDAIGOが、2歳の長男から言われてうれしかったひと言を明かした。

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この日のテーマは「ご飯がすすむ魚料理」。淡泊な“たい”に、コクのある“白みそマヨソース”で食べごたえをプラスした一皿「鯛のスパイス味噌焼き」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。

調理の合間のトークでは、今回の主役でもある春の魚「たい」にちなんだ恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」が出題に。最近、息子にまつわる「めでたいこと」があり、DAIGOパパはとてもうれしかったらしいのだが、一体、何があったというのか？

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大西先生の答えは「“パパ！パパ！”ってめっちゃ言ってくれる」。同じく小さな子どもをもつ大西パパならではの、実感のこもった解答に、DAIGOは「ほぼ正解かな」とニッコリ。

気になる正解は「最近、寝かしつけるときとかに“パパがいい！”って言ってくれる」ようになったこと。でも今だけです（笑）」とはいいながらも、あふれ出す喜びが抑えきれないDAIGOに、視聴者からは「息子ちゃんの寝かしつけのときの“パパがいい！”は､すごい事だよ 大概は“ママがいい！”と言って 他の人は受け付けないもの」「今だけ限定？でもパパっ子嬉しいね」などの声が上がっていた。

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（※レシピ）

鯛のスパイス味噌焼き

＜材料（2人分）＞

たい 2切れ（160g）

白みそ 大さじ1

マヨネーズ 大さじ1

黒こしょう（粗びき） 小さじ1/3

マッシュルーム 4個

ほうれん草 80g

にんにく 1/2片

塩 適量

こしょう 適量

バージンオリーブ油 大さじ1

＜作り方＞

（1）白みそ、マヨネーズ、黒こしょうを混ぜる。

（2）たいは水分をふき取って皮目に2cm幅の切り込みを入れ、塩をふる。

（3）オーブントースターのプレートにクッキングシートを敷いて（2）をのせ、（1）を薄く塗り広げて180度で7分くらい色づくまで焼く。

（4）マッシュルームは4等分に切り、ほうれん草は茎と葉で切り分け、長い部分があれば切る。

（5）フライパンにバージンオリーブ油を中火で熱し、マッシュルーム、ほうれん草の茎、葉の順に入れ、にんにくをフォークに刺して混ぜながら炒め、塩、こしょうをして更に炒める。

（6）器に（5）、（3）を盛りつける。

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なお、「鯛のスパイス味噌焼き」の調理の様子は、3月9日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。