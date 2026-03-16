『ガンダム 閃光のハサウェイ』新たな特典発表 8週目は工原しげき描き下ろしイラストカード
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新たな入場者特典が発表された。20日より8週目入場者プレゼント「キャラクターデザイン：工原しげき描き下ろしイラストカード」が配布される。
【画像】そのキャラ描くの！？新たな特典『閃光のハサウェイ』イラストカード
特典は本作のキャラクターデザインを務める工原しげきさんによる、マフティーのメンバーそれぞれが日常を過ごす姿を描いた、描き下ろしイラストカード。劇中では描かれなかった彼らの穏やかな表情や日常の一瞬を収めた、物語の“裏側”を感じさせる特別なビジュアルとなっている。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
【画像】そのキャラ描くの！？新たな特典『閃光のハサウェイ』イラストカード
特典は本作のキャラクターデザインを務める工原しげきさんによる、マフティーのメンバーそれぞれが日常を過ごす姿を描いた、描き下ろしイラストカード。劇中では描かれなかった彼らの穏やかな表情や日常の一瞬を収めた、物語の“裏側”を感じさせる特別なビジュアルとなっている。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
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