8年半の沈黙を経て、再び歩みを始めた5人組ロックバンド「Sadie」。昨年末にはセルフカバーアルバム「THE REVIVAL OF MADNESS」を発表し、全国ツアーも完走した。再始動の核心と、3月18日に月控えるZepp Shinjuku公演への思いについて、ギタリストの剣がオンラインインタビューで語った。（ヴィジュアル系特集取材班）

「Sadieは同じ5人じゃないとSadieじゃない」

再始動できた最大の理由を問うと、間髪入れずにそう返ってきた。別のメンバーを迎えての再開は、誰一人として考えていなかったという。「一人でも厳しい状況だったら、再始動はなかったと思います」。5人全員が同じ方向を向けたからこそ、時計の針は再び動いた。

奇跡ではなく、選択。そろったから進んだ。その決断の重さがにじむ。

走り終えたばかりの全国ツアーについては、確かな手応えと同時に、率直な危機感も口にした。長年支えてきたファンの存在に「生かされてきた」と感謝を示しながら、「甘えて活動するのは違う」と言い切る。

再始動は懐かしさだけでは続かない。8年半という空白は、シーンの景色も観客層も変えている。規模を維持することすら簡単ではない時代だ。だからこそ新しい世代に届く活動を意識する。「より多くの人に見てもらって、かっこいいと思ってもらえることが、結果的に自分たちが楽しめる原動力になる」

思い描いた通りに進むことばかりではない。トライアンドエラー。その繰り返しは活動休止前と変わらない。ただ、今はメンバーそれぞれが互いを思いやり、フラットに物事を考えられるようになったという。「大人になった部分はプラスに出ていると思う」と冷静に分析する一方で、すぐにこう続けた。

「丸くなったと思われるのは嫌なんですよ。尖るところは、ちゃんと尖っていたい」

成熟と鋭さ。その両立が、現在のSadieの現在地だ。

そして18日に迫るZepp Shinjuku公演。メッセージは実に明快だ。

「迷っている人がいるなら、是非とも全員来てください。来てもらわないことには始まらないので」。

迷っていた時間ごと肯定できるような一夜にすると断言する。「迷ってたけど行ってよかったと思ってもらえるライブを絶対にやる」。その言葉の最後に「何より自分たちが楽しみたい」と本音ものぞかせた。

5人でなければ始まらなかった再始動。支えられてきた歴史に甘えず、新たな景色を見せようとする今。その延長線上に、Zeppのステージがある。

「5人じゃなきゃSadieじゃない」

その言葉が、まもなくライブハウスの熱気の中で証明される。