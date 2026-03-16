タレントの石田純一といしだ壱成が１５日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、キングコングの西野亮廣へ、やりたいことのための資金集めの方法を聞いた。

まさかの親子で講義を聴きに来た石田純一と壱成。純一は「前回めちゃめちゃ良くて、それで連れてきました」と、前回の講義を聴いて感銘を受け、息子も連れてきたとコメント。西野は「テレビってそういうの、いいんでしたっけ？」と笑うと、ハライチ澤部も「お父さんがはまりまくって盲信して、息子を連れてきた」と笑った。

壱成は全国にある、あまり使用されていない劇場やホールを使って国際演劇祭をやりたいが、資金の集め方が分からないと相談。西野は「事業投資型クラウドファンディング」という言葉を「絶対に抑えておいたほうがいい」と助言。西野自身もこれで「３６時間で４億８０００万円」を集めたという。

壱成は「ぼくが旗振って３億集まりますか？」と再度質問。西野は「本当にどぶ板」だといい、西野自身も「週４、５日会食してます」と明かした。「ミュージカルをやっていた期間は２５公演、全日程夜は空けて。毎日１日３軒はしごです。関係者が来られるから、それくらい覚悟を決めないとその先はない」とできる限り人とあって、それが資金集めにつながるとした。

壱成は「会食に行っても次の日電話をとってくれない、メールの返信もない」と訴えると、西野も「そんなのめちゃめちゃあります。何にもならない会食がほとんどですが、それでもやる。その量がすべて」と助言していた。