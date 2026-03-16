キャブスのオールスターガード、ドノバン・ミッチェルがシーズン通算1万5000得点を突破

3月16日（現地時間15日、日付は以下同）。クリーブランド・キャバリアーズは、ホームのロケット・アリーナでダラス・マーベリックスを迎えた。両チームは14日にマブスのホーム、アメリカン・エアラインズ・センターで対戦し、キャブスが138－105で圧勝していた。

だが2戦目となった16日は、アウェーのマブスが130－120でリベンジに成功。クーパー・フラッグがゲームハイの27得点に6リバウンド10アシスト2ブロックを残すなど、マブスは計6選手が2ケタ得点を残した。

一方、敗れたキャブスではドノバン・ミッチェルが26得点11アシスト2スティール、エバン・モーブリーが18得点11リバウンド4アシスト4ブロック、ジェームズ・ハーデンが13得点5リバウンド7アシスト、ディーン・ウェイドが12得点5リバウンドを記録。

そして、左足骨折のため開幕から67試合連続で欠場していたマックス・ストゥルースが初出場。ベンチスタートで7投中6本の3ポイントシュートを沈めて計24得点8リバウンドで今シーズン初戦を終えた。

また、この試合を終えてキャリア9年目のミッチェルがレギュラーシーズン通算1万5000得点を超え、1万5012得点に到達。2017－18シーズン以降にNBA入りした選手たちで5人目の大台突破となった。



Fifteen thousand for Spida!

Donovan became the fifth NBA player to score at least 15,000 points since he entered the league in 2017-18. #LetEmKnow pic.twitter.com/142YbD3z6H

- Cleveland Cavaliers (@cavs) March 15, 2026

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