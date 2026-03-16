4月3日よりテレ東系で放送がスタートする松重豊主演のドラマ24『孤独のグルメ Season11』のメインビジュアルが公開された。

参考：『孤独のグルメ Season11』4月3日より放送決定 松重豊「諸事情により続投します」

原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名コミックをもとにドラマ化した『孤独のグルメ』は、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマだ。2012年のシリーズ開始から早14年、ドラマのレギュラーSeasonとしては約3年半ぶりの新Seasonとなる。

公開されたメインビジュアルでは、「まだまだ終わらない。俺は腹が減っているだけなんだ」と次なるグルメを求めて店を探すという、五郎にとっての至高の瞬間が切り取られている。さらに原作漫画のコラージュと合わせて、『孤独のグルメ』にとってのもう1つの主人公である“店”と“料理”がちりばめられている。

また、初映像となる15秒のティザー映像も公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）