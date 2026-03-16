【WBC】「彼がいればコールド負けは免れたのでは…」最速162km右腕の“好投”を嘆く韓国メディア「なぜ代表に来なかった？」

彼が合流していれば、韓国代表の「コールド負け」は免れたのではないか。

【写真】侍ジャパン8強敗退に韓国メディア「史上最悪の結果」

韓国系アメリカ人投手ライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）の好投を受け、韓国メディア『OSEN』が「“韓国代表になぜ来なかったのか”157kmの威力誇示→10球で1回パーフェクト、8強戦登板していればコールドゲーム免れたのでは」と悔やんでいる。

オブライエンは3月14日（日本時間）に行われたヒューストン・アストロズとのオープン戦で登板し、1イニングを無被安打、無四死球、1奪三振、無失点に抑えた。この日の最速は97.7マイル（約157.2km）を計測した。

オブライエンはカージナルスが3-4とリードを許していた8回表にマウンドへ上がった。先頭のブライス・マシューズを初球のシンカーで三ゴロに打ち取ると、続くトミー・サッコ・ジュニアに対してはボール2つが先行するも、再び3球目のシンカーで遊ゴロに仕留めた。

続くケーデン・パウエルとはフルカウントにもつれた末、6球目のスイーパーで空振り三振を奪い、鮮やかにこの回を締めくくった。1イニングを終えるのに投じた球はわずか10球。カージナルスはオブライエン降板後の9回裏に2点を奪い、5-4の逆転勝利を収めた。

オブライエンはオープン戦初登板となった8日のニューヨーク・メッツ戦で1回1被安打1四球無失点と好投したが、11日のメッツ戦では0.2回で4四球1失点と制球難が目立った。しかし、この日のパーフェクトピッチングで見事に立ち直り、前回の不振を払拭した。

ライリー・オブライエン（写真提供＝Imagn／ロイター／アフロ）

韓国人の母親を持ち、ミドルネームを「ジュンヨン」とするオブライエンは、WBC韓国代表の最終エントリーに名を連ねていた。最速162kmのシンカーを武器とする31歳の右腕を、リュ・ジヒョン監督は抑えとして起用する方針を明かしていた。

しかし、春季キャンプのオープン戦を控えた2月末に右ふくらはぎを痛め、投球練習を中断。結局、韓国代表を辞退することになった。当時、オブライエンは「今は来たるシーズンに向けて健康を回復し、コンディションを整えることを最優先にすべき状況だ。大会に挑むチーム・コリアの健闘を祈るとともに、将来再び国を代表する機会が訪れることを心から願っている」と無念さを滲ませていた。

その後、韓国が劇的に準々決勝進出を果たしたことで、オブライエン合流の可能性が再び浮上した。左腕のソン・ジュヨンが肘の負傷で離脱したため、投手陣の補強が必要だったのだ。しかし、前述の11日のメッツ戦での投球内容が芳しくなかったこともあり、オブライエンが代表に加わることはなかった。

韓国代表のリュ・ジヒョン監督は「オブライエンから合流は難しいとの連絡があり、所属先のカージナルスからも同様の意見が伝えられた。本人は合流を希望していたが、前日の登板結果が良くなかったことを受け、現在のコンディションでは不十分だと冷静に判断したようだ」と説明した。

結局、リュ・ジヒョン監督率いる韓国代表は戦力補強がないまま準々決勝に臨んだ。ドミニカ共和国と対戦した韓国は相手の強力な打線を抑えきれず、0-10で7回コールド負けを喫した。

仮にオブライエンが合流していれば、コールド負けという最悪の事態は避けられたのではないか。オブライエンの名前が再び惜しまれる結果となった。

（記事提供＝OSEN）