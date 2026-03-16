BTS公演目前の韓国に緊張走る　日本人女性が意識不明のホテル火災受けソウル宿泊施設で「緊急安全点検」実施

意識不明の日本人女性を含む10人の負傷者を出した“カプセルホテル火災”を受け、韓国政府がソウル市内の宿泊施設に対する緊急火災安全点検に着手した。

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行政安全部（日本の総務省に相当）のユン・ホジュン長官は3月16日、キム・スンリョン消防庁長職務代行による火災対応状況の報告を受け、「BTSのカムバック公演などを契機にソウル全域で多くの訪問客が予想されるため、宿泊施設などに対する徹底した火災安全点検を実施し、関係者への消防安全教育を強化せよ」と指示した。

これを受け、消防庁は同日（16日）から19日までの4日間、ソウル所在の宿泊施設7338カ所を対象に緊急安全点検を実施する。

点検対象は、外国人観光都市民泊業4904カ所、韓屋（ハノク）体験業381カ所、鐘路区（チョンノグ）区・中区（チュング）の宿泊施設2053カ所である。このうち、14日に火災が発生した小公洞（ソゴンドン）のカプセルホテルと類似した形態のカプセル型宿泊施設は45カ所だ。

特に、多数の訪問客が押し寄せると予想される鐘路区と中区の宿泊施設をはじめ、ソウル市内のカプセル型宿泊施設に対しては特別消防検査を実施する。

外国人観光都市民泊業と韓屋体験業については、現地訪問を通じて火災報知器などの消防施設の作動状況を確認し、関係者を対象とした消防安全教育や火災予防の案内も行う。

また、消防施設の故障の有無、防火扉の開放状態、避難階段などの避難路の確保状況などを通じ、火災の初期対応体系を確認する方針だ。

併せて、特別消防検査の結果が出た後、文化体育観光部や保健福祉部などの関係機関とともに、宿泊施設の管理体系と現場の火災安全管理運営上の問題点を分析し、関連制度の改善も進める。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

政府は、3月21日20時に光化門（クァンファムン）広場で行われるBTSのカムバック公演当日にも、火災および群衆管理などの安全管理に乗り出す。

ユン長官は「大規模なK-POP公演を控え、ソウルを訪れる国内外の観光客が多いと予想されるため、今回の緊急安全点検を迅速かつ隙なく進め、すべての人が安心して滞在できる安全な環境を作りたい」と述べた。

これに先立ち、3月14日午後6時10分頃、ソウル中区小公洞の小公ビルで火災が発生した。消防当局は110人の人員と31台の装備を投入し、火災発生から約3時間25分後の午後9時35分頃に鎮火した。

火災のあったカプセルホテルは明洞（ミョンドン）に近く、1泊3万〜5万ウォン（約3000円〜5000円）台と安価なため、予算の限られた外国人観光客が多く利用していたという。

火災は地上7階・地下2階建てビルの3階で発生したが、原因はまだわかっていない。この火災によりビルの3階が半焼し、4階が部分的に焼失した。ビルは3階、6階、7階が宿泊施設となっており、このうち3階と6階がカプセルホテルとして運営されていた。

この火災により、外国人観光客ら10人が重軽傷を負った。負傷者のうち2人は日本人親子で、50代の母親が意識不明の重体となっている。煙を吸うなどの軽傷を負った7人は、臨時救護所などで手当を受けた。

ソウル市は火災時に宿泊していた外国人観光客らのため、小公洞住民センターに臨時避難所を設置したほか、近隣のホテルなどを臨時宿泊施設として提供した。中区役所によると、今回の火災で約120人の被災者が発生し、うち85人が小公洞住民センターや近隣ホテルなどの臨時宿泊施設へ避難した。

ソウル中部消防署と南大門（ナムデムン）警察署は15日より小公洞のカプセルホテル火災現場の合同調査を開始し、正確な出火原因などを調べている。

（記事提供＝時事ジャーナル）