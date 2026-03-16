【3月16日〜3月22日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
【画像で確認】今週のラッキー食材一覧表
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2026年3/16〜2026年3/22の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2026年3/16〜2026年3/22のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週はものごとが上手く回ります。あなたの能力が上がっているので、家事などについても複数のことを同時進行でこなせそう。やることが早く終わって、自由な時間が手に入るかも。そんなときは思い切り好きなように過ごすと吉。
今週の金運は上昇中です。ラッキーなことが重なり、懐は暖かいでしょう。何か新しいものに投資をしたり、宝くじを購入するとそれが後に大きな結果に繋がるでしょう。また、あなたが貸していたお金が利子を付けて戻ってきたり、親切にしていたことのお礼が送られてきたりすることもあります。ラッキーを素直に喜ぶと精神的なゆとりにもなります。
＜仕事運＞
今週はやさしい思いやりが喜ばれます。会社では仕事で困っている人を助けてあげたり、適切なアドバイスをしたりして、あなたの評価が上がるでしょう。また、学校では勉強を教えてあげることで、周囲の人に感謝されることが多くなるでしょう。また、あなた自身もそのことで精神的な成長を感じられます。
ラッキー食材▶たら
■◆2026年3/16〜2026年3/22のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
この時期は家族との絆が深まる可能性が高いでしょう。贈り物にツキがあるので、家族にちょっとしたお土産を買って帰るのもよさそうです。喜んでもらえて、あなた自身も嬉しい気持ちになれます。お返しに欲しかった物がもらえるかも。
＜金運＞
人との交流が金運を高める週です。今週は積極的にいろいろな人と交流を深めるようにしましょう。特に身近な人や親友と一緒に過ごすと金運は高まります。また、ちょっとした贈り物にもツキがありますので、日ごろお世話になっている人にプレゼントするのもよいでしょう。あなたの笑顔が周囲の人たちをなごませ、運気をアップさせます。
＜仕事運＞
交流が活発になる週。同じ目的に向かって頑張ることで仲間意識が芽生えそうです。学校や職場では身近な人との交流がさらに活発になり、その中でお互いの絆が強くなります。また、素直な気持ちを周囲の人たちにきちんと表現することであなたの運気はアップします。人と接するときは笑顔を忘れずに。
ラッキー食材▶昆布
■◆2026年3/16〜2026年3/22のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は上質な物に目が向くとき。多少値段が張ったとしても、長く使えるようなよい物が欲しくなったりするでしょう。この時期によいと思った物はあなたにとって値段以上の価値があるので、思い切って購入しても後悔はしません。
＜金運＞
安定した一週間です。買いたいものがある場合には質のよいものを選ぶようにしましょう。安いからといって飛びつくと、安物買いの銭失いになりかねません。多少高いものであっても、質の良い物は長年使えるものです。また、周囲の人のあなたに対する評価も変わり、それが思わぬ金運に結びつくこともあります。高品質なものであなた自身を演出するのもよいでしょう。本物の良さを味わいましょう。
＜仕事運＞
年長者からの援助が期待できる一週間です。年上の人から貴重なアドバイスをもらえるかもしれません。会社の上司や先輩、あるいは学校の先生やクラブの先輩などから助言をもらえることで、それまで悩んでいたことや難しいと思っていたことについて、解決の糸口がみつかるでしょう。くれぐれも言葉遣いや態度などに気をつけて、失礼のないようにしましょう。謙虚な姿勢が大切です。
ラッキー食材▶うどん
■◆2026年3/16〜2026年3/22のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は自分なりの目標を抱く可能性があるでしょう。そのとき、生活面について考えるとよさそう。もっと効率的に家事をこなす、節約術を身につけるなどといった目標を掲げることで、それを達成するための方法が見つかります。
＜金運＞
インスピレーションに恵まれる週。あなたが知りたいと思っていたことのヒントが急にひらめいたり、たまたま読んでいた本に金運に関する情報が載っていたりします。また、語学習得が金運を高めます。英会話教室に申し込むと特別な割引を受けられたり、辞書が格安で手に入ったりするでしょう。海外文化などについて学んでみるのもよいでしょう。しかし出費が多くなるので使いすぎには注意してください。
＜仕事運＞
今週はインスピレーションに恵まれる週です。会社では何か大きなひらめきがあるかもしれません。会議などでは積極的に発言しましょう。学生は学校での行事についておもしろいアイデアが生まれる可能性があります。今週は何事に対しても積極的な姿勢で取り組むようにしましょう。あなたの活躍が仕事運や勉強運を上昇させます。
ラッキー食材▶りんご
■◆2026年3/16〜2026年3/22のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族に対して優しい気持ちを抱く時期。大切な人のために何かをしたいと思って頑張りますが、我慢を重ねると爆発してしまう可能性もあります。優しくするだけではなく、自分の気持ちも主張すると上手くいくでしょう。
＜金運＞
今週の金運は絶好調です。あなたの魅力が花開くために仕事運も上昇し、それに伴い金運もアップします。職場や学校でもあなたが注目人物となり、そのことでいろいろな情報があなたの元に集まってくるでしょう。そういった中から、金運に関する情報や噂話などを選んでいけば、自然にあなたにも金運に関する知識が身につきます。人とのつながりを大切にしてください。また、臨時収入も期待できそうです。
＜仕事運＞
今週は多くの人を魅了する週になります。職場ではあなたの意見が多くの仲間たちの賛同を得ることができるでしょう。学校でも魅力的なあなたは人気者となります。今までチャレンジしたことのないようなファッションを取り入れてみてください。意外とあなたに似合って話題になるかもしれません。また今週は何事に対しても情熱的に取り組むことができます。
ラッキー食材▶玉ねぎ
■◆2026年3/16〜2026年3/22のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は忙しさに拍車がかかるかもしれません。そんなときに人から誘いを受けるなど、さまざまな予定が重なってしまいそう。しかし、忙しいからこそ自分のペースを大切にすることが一番。無理をせずに過ごせば状況は落ち着きます。
＜金運＞
高い人気運があなたの金運を押し上げる週です。今週のあなたは人気運が高く、多くの人との出会いがあります。ひとつひとつの出会いを大切にすれば、それらはあなたにとって大きな金運の源になるでしょう。幅広い交流を心掛けてください。しかし、ファッションやアクセサリーにお金がかかってしまうこともありますので注意が必要です。
＜仕事運＞
人脈作りに運がある週。今週はあなたの人気運が急上昇します。積極的にいろいろな人と関わるようにしましょう。会社では今まであまり関わりのなかった部署の人と情報交換をしたり、違う会社の人と会うと新しい発見があります。学生はあまり話したことのないクラスメイトと話す機会があるかもしれません。交流が運気アップのポイントです。
ラッキー食材▶まいたけ
■◆2026年3/16〜2026年3/22のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの中で理想が高まりやすいとき。そのため、現実と理想のギャップを感じて、家族に不満を抱いてしまうかもしれません。そんなときは頭の中で、家族に対してありがたいと思っていることをいくつか挙げてみましょう。
＜金運＞
今週は情報通になると金運が上がります。不動産に関する専門書を読んでみたり、投資に関するセミナーに参加したり、おもしろそうなビジネスを考えてみたり、最新の金融業界に関する情報をネットや新聞などで集めることによって、次第にお金を得るためのコツをつかむようになります。情報があなたの金融を左右する週です。
＜仕事運＞
実力が認められる週。あなたの能力に磨きがかかり、会社や学校であなたの実力が認められるようになるでしょう。そのことにより少し忙しくなりそうです。理想が高くなっていますので、それに向けてスキルアップを図るとよいでしょう。資格を取るための勉強を始めると転職をするときに有利になります。今は転職を考えていなくても、将来のために今から何か始めるのもよいでしょう。
ラッキー食材▶ブロッコリー
■◆2026年3/16〜2026年3/22のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は自分を着飾りたい気持ちになりそう。時間ができたときは好きな服を着るなどして思い切りおしゃれをすると吉。家族から褒められたり、外出の時間が充実したものになる可能性が高いでしょう。気分転換をしてやる気も生まれます。
＜金運＞
大胆に動くことが金運アップにつながります。金運をアップさせるには、いつもよりも大胆に行動するようにしましょう。新しいことにチャレンジすると、ちょっとした収入が期待できます。街角の宝くじ売り場で宝くじを多めに買ってみたり、仲の良い友だちと競馬場に足を運んでみたり、雑誌の懸賞に応募したりすると意外な収入を得られそうです。大胆さとインスピレーションを大切にしましょう。
＜仕事運＞
わがままになってしまいそうな週。職場や学校で自己主張をしたい気持ちが強くなるので、言動には気をつけましょう。また何か新しいことにチャレンジしようとしても、熱しやすくて冷めやすい状態なので、あまり長続きはしないでしょう。今週は仕事でも勉強でも、いつものペースを崩さないことが大切です。
ラッキー食材▶もち
■◆2026年3/16〜2026年3/22のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
この時期は無意識のうちに家事を上手に回せるでしょう。細かな気づかいができるので、ひとつひとつを丁寧にこなして家族から喜ばれるかもしれません。家族が疲れていたらお茶を出すなど、優しさを意識するとさらに運気がアップします。
＜金運＞
今週はできるだけ金運に関しては節約を心掛けましょう。思ったよりも収入が低かったり、臨時収入が何かの事情で支払われなかったりといったハプニングが起こるかもしれません。そのときのために、お金は必要なこと以外には使わないようにしましょう。今週は安心できる空間にいることが運気を回復させますので、家を掃除したり、自炊するなど、なるべく家で過ごす時間を充実させるように努めてください。
＜仕事運＞
何事に対してもついつい感情的になってしまいそうな週です。仕事中に些細なことでも感情的になったり、学校ではけんかをしてしまったりすることで、仲間から距離を置かれてしまう可能性もあるので、言動には十分気をつけてください。会社や学校でいらいらすることがあったとしても、一回深呼吸をして心を落ち着けましょう。
ラッキー食材▶ピーマン
■◆2026年3/16〜2026年3/22のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は人の気持ちに対して敏感になりそう。話す相手の気持ちを理解できるようになるので、悩みごとを打ち明けられたりするかもしれません。そんなときは親身になって聞くこと。あなたが困ったときも助けてもらえます。
＜金運＞
今週は社交性が金運につながります。人とのお付き合いや興味をひかれるイベントなどへの投資はケチらないようにしましょう。飲み会や交流会、ホームパーティーに積極的に参加すると、思わぬ投資や資金運用の話が聞けるかもしれません。積極的に動けば動いただけの成果が出てきます。今週はいろいろなことに貪欲になると金運がアップするでしょう。
＜仕事運＞
今週は人気運が高くなります。多くの人との交流があなたに幸運を運んできますので、教育的立場の女性から強い影響を受ける可能性もあります。アドバイスを受けたら素直に耳を傾けることにより、そこから新たな仕事の道がひらかれるでしょう。仕事に煮詰まったら、気ままなドライブや散歩にでかけましょう。良い気分転換になり、スッキリとした気分で仕事を再開できます。
ラッキー食材▶豆苗
■◆2026年3/16〜2026年3/22のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週は自分が持っているものに対するうぬぼれが強くなってしまいそう。家族のことを自慢したり、鼻にかけるような態度をとってしまいがちに。過剰になると敵を作ってしまうかもしれません。謙虚な態度でいるように心掛けて。
＜金運＞
金運に関する豊かさを考えると良い週です。自分を潤すことで幸運になりますので、積極的に自分が満足するようなお金の使いかたを考えてみましょう。リフレッシュのために旅行に出かけたり、趣味のために投資をするのもよいかもしれません。何かを購入する際に妥協は禁物のときです。よく吟味をして、本当に良い物、あなたが納得できる物を購入するようにしましょう。金銭面では堅実な運用を心掛けましょう。
＜仕事運＞
今週は豊かさを追求する週。仕事面では大活躍する可能性があります。学生の場合には、テストなどで良い成績を出すことができます。今週は何かに取り組むときには、妥協しないように気をつけましょう。あなたが納得するまでがんばることで大きな成長を感じられます。また、最近知り合った人と縁が深まりそうです。出会いを大切にしましょう。そういったことがすべて仕事運などにも繋がっていきます。
ラッキー食材▶ひき肉
■◆2026年3/16〜2026年3/22のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
この時期は自分の意見が通らないと機嫌が悪くなってしまいがち。ちょっとしたことで家族とけんかしてしまう可能性があります。無理に家族と過ごすよりも、ひとりで出かけるのが吉。気分転換する時間を作りましょう。
＜金運＞
貯蓄について計画を練っていた人はその計画を実行に移すときです。新しい資金運用や財産投資を考えていた人は、実際に動き出してみると思いの他スムーズに計画が動き出すでしょう。また、それらの資金運用についてやりがいを感じるようになります。また、今まで欲しいものがあってもなかなか購入することができなかった人は、思い切ってその欲しかった物を購入してみましょう。そのことで金運が上昇する可能性があります。
＜仕事運＞
身近な人の気持ちがわかる週です。あなたの周りの人たちに安らぎの場を提供することができるので、人気運も上昇します。前々からやろうと思っていたことにチャレンジするのもよいでしょう。やりたくてもなかなかできなかった語学の勉強や、資格試験のための勉強に取り組んでみると、予想以上の成果が期待できます。感情をコントロールするのが難しくなり、喜怒哀楽が顔に出やすくなるので、言動には気をつけて。
ラッキー食材▶大根
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
占い＝cocoloni占い館