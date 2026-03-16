「世界最高レベル」圧勝のなでしこジャパンに敵将＆会長が感服「エリートクラスだと証明した」【女子アジア杯】
なでしこジャパンの強さに対戦国が脱帽している。
３月15日に開催された女子アジアカップの準々決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがフィリピンと対戦。７−０大勝して準決勝に駒を進めた。
日本はキックオフ直後から押し込み続けるも、引いて守る相手を攻略できない。それでも45分に田中美南、その３分後に古賀塔子がネットを揺らして、２点リードで前半を終える。そして後半には怒涛のゴールラッシュを披露。千葉玲海菜、松窪真心、古賀、谷川萌々子、植木理子が得点した。
フィリピンサッカー協会の公式サイトによると、同協会のジョン・グティエレス会長は「日本はエリートクラスだと証明した」となでしこジャパンに賛辞を贈る。
また、フィリピンのマーク・トルカソ監督も「選手たちは世界最高レベルのチームとの対戦であることを理解していた」と述べている。
「日本のような強豪チームを前半終了間際まで抑え込めたことは、監督として非常に誇りに思える。選手たちはどの試合でも全力で戦い、誇りを持って国を代表している」
圧倒的な強さでベスト４進出を果たした日本は、18日に行なわれる準決勝で韓国と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
３月15日に開催された女子アジアカップの準々決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがフィリピンと対戦。７−０大勝して準決勝に駒を進めた。
日本はキックオフ直後から押し込み続けるも、引いて守る相手を攻略できない。それでも45分に田中美南、その３分後に古賀塔子がネットを揺らして、２点リードで前半を終える。そして後半には怒涛のゴールラッシュを披露。千葉玲海菜、松窪真心、古賀、谷川萌々子、植木理子が得点した。
フィリピンサッカー協会の公式サイトによると、同協会のジョン・グティエレス会長は「日本はエリートクラスだと証明した」となでしこジャパンに賛辞を贈る。
「日本のような強豪チームを前半終了間際まで抑え込めたことは、監督として非常に誇りに思える。選手たちはどの試合でも全力で戦い、誇りを持って国を代表している」
圧倒的な強さでベスト４進出を果たした日本は、18日に行なわれる準決勝で韓国と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー