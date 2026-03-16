平手友梨奈「Kill or Kiss」がTVアニメ『マリッジトキシン』オープニング主題歌に決定

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平手友梨奈の楽曲「Kill or Kiss」が、TVアニメ『マリッジトキシン』のオープニング主題歌に決定した。

■「鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバー」（平手友梨奈）

集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中の、原作・静脈、漫画・依田瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の世界一ハードな婚活バトルアクション『マリッジトキシン』。

TVアニメ『マリッジトキシン』がカンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠にて4月7日23時より放送開始。このたび、本作を制作するボンズフィルムのアニメーション制作に迫るメイキング映像が公開された。あわせて、本作のオープニング主題歌&担当アーティスト・音源が解禁され、コメントも到着。さらに、JR原宿駅ジャックほか交通広告実施が決定した。

オープニング主題歌は平手友梨奈「Kill or Kiss」に決定。

「『マリッジトキシン』の世界観や主人公2人を思い浮かべながら歌唱しました！」と語るオープニング主題歌について、「鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバーです。甘さと毒が交錯する衝動を、クールに描いて、中毒性のあるサウンドが魅力の1曲に仕上がっています」と、本作とのマッチングに自信のコメント。「個人的にとても気に入っている一曲」と太鼓判を押す「Kill or Kiss」が、オープニング主題歌として下呂と城崎の繰り広げる婚活バトルアクションをクールに盛り上げる。

さらに、あわせて公開されたメイキング映像では「Kill or Kiss」をひと足早く視聴できる。

■平手友梨奈 コメント

■【動画】平手友梨奈「Kill or Kiss」を聴けるメイキング映像

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番組サイト

marriagetoxin-anime.com

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