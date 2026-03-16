BTSのメンバーが揃ってJ-HOPE（ジェイホープ）の誕生日を祝うショート動画がNetflixのSNSで公開され、「可愛すぎる」「胸熱」と話題を集めている。

【動画】BTSが爆イケ黒スーツでJ-HOPEの誕生日祝い【動画】BTSニューアルバムに向けてカウントダウン①～③

■BTSが紫のケーキでJ-HOPEを祝う

2月18日に32歳の誕生日を迎えたJ-HOPE。Netflixのコンテンツ撮影の日にメンバーでお祝いをしたようで、動画ではブラックスーツをスタイリッシュに着こなしたメンバーが、笑顔でJ-HOPEを囲んでいる。

BTSのグループカラーである紫の大きなケーキを運び込むのは、最年長のJIN（ジン）。メンバーと一緒にバースデーソングを歌いながらJ-HOPEの元へ近づくと、J-HOPEは大喜びで「ありがとうございます！」と、すぐさまスマホでケーキを撮影する。

そしてJUNG KOOK（ジョングク）とV（ヴィ）は、カメラに向かって「Only on Netflix!」とお茶目にアピール。J-HOPEはケーキのろうそくを吹き消そうとするも、うまく消えないままにRM（アールエム）にリアクションを返す。その隙にろうそくに息を吹きかけるジョングク。火はすぐには消えなかったが、その後ふと消えてしまい、メンバーは驚きの表情に。遅れてそれに気づいたJ-HOPEは、笑顔で再度吹き消すジェスチャーをし、和やかな時が流れた。

SNSでは「消しちゃうグクw」「何でジョングクロウソク吹いたw」「ホビたん優しい」「動画ありがたすぎる」「幸せそうで見ててあったかい」「7人の楽しそうな姿が見れて嬉しいな」「見たかったセンイルの光景」「ケーキ運んでくるジンくん可愛すぎ」「幸せで溢れてて本当に可愛い」「ワチャワチャ楽しそう」「一生見てられる」と反響を起こしている。

■J-HOPEがBTSニューアルバムに向けて「D-7」とカウントダウン

BTSは3月20日、ニューアルバム『ARIRANG』をリリースする。J-HOPEは自身のInstagramにて「D-7」とカウントダウンし、メンバーと練習室で過ごす動画や写真などを多数公開してファンの期待を高めた。

■Netflixアカウントに公開されたBTSジョングク、Vのカウントダウン動画

https://www.instagram.com/p/DV2Op-TFdxo/