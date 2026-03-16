　16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比600円安の5万3010円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3138.42円に対しては128.42円安。出来高は2万8857枚となっている。

　TOPIX先物期近は3569ポイントと前日比36ポイント安、現物終値比18.16ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53010　　　　　-600　　　 28857
日経225mini 　　　　　　 53010　　　　　-605　　　475055
TOPIX先物 　　　　　　　　3569　　　　　 -36　　　 39021
JPX日経400先物　　　　　 32360　　　　　-315　　　　5163
グロース指数先物　　　　　 728　　　　　　+5　　　　3435
東証REIT指数先物　　　　1945.5　　　　　+2.5　　　　 202

株探ニュース