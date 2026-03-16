日経225先物：16日正午＝600円安、5万3010円
16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比600円安の5万3010円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3138.42円に対しては128.42円安。出来高は2万8857枚となっている。
TOPIX先物期近は3569ポイントと前日比36ポイント安、現物終値比18.16ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53010 -600 28857
日経225mini 53010 -605 475055
TOPIX先物 3569 -36 39021
JPX日経400先物 32360 -315 5163
グロース指数先物 728 +5 3435
東証REIT指数先物 1945.5 +2.5 202
株探ニュース
TOPIX先物期近は3569ポイントと前日比36ポイント安、現物終値比18.16ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53010 -600 28857
日経225mini 53010 -605 475055
TOPIX先物 3569 -36 39021
JPX日経400先物 32360 -315 5163
グロース指数先物 728 +5 3435
東証REIT指数先物 1945.5 +2.5 202
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