『転スラ』堂本光一＆前野智昭、ホワイトデーに大阪サプライズ 岡咲美保＆泊明日菜が驚き・喜び
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（公開中）の大ヒット記念舞台あいさつが14日、岡山市内と大阪市内の映画館で行われ、岡咲美保（リムル役）、泊明日菜（ゴブタ役）が登壇した。
【写真】『転スラ』大阪舞台あいさつの様子
同作は、通称『転スラ』として人気の異世界ファンタジーの劇場版第2弾。スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（公開中）の大ヒット記念舞台あいさつが14日、大阪市内と大阪市内の映画館で行われ、岡咲美保（リムル役）、泊明日菜（ゴブタ役）が登壇した。
同作は、通称『転スラ』として人気の異世界ファンタジーの劇場版第2弾。スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する。
大阪ステーションシティシネマでの舞台あいさつでは、満員の観客から大きな拍手が送られた。前作の『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』の際も大阪で登壇した岡咲が「大阪の方は声が大きくて、拍手のタイミングもばっちりでした！きょうもよろしくお願いしますね」と向け、観客もすかさずリアクション。泊は大阪について「おいしいものがたくさんで、街がにぎやかな印象。大阪での初舞台あいさつで緊張してきましたが、拍手のタイミングもばっちりだそうなので、楽しくやれそうです（笑）」と盛り上げた。
今回のプロモーションでは、さまざまなイベントで多くの『転スラ』ファンと触れあってきた。岡咲は「転スラファンは世代が幅広くて、お子さんも大人もいろんな方の笑顔がみれて、すごくパワーをいただけます」と喜び。泊も「どの会場もあたたかい。岡山はやわらかくて、東京は熱気を感じた。大阪は上映後だからか静かな熱気、余韻を感じる。それぞれ違う雰囲気を肌で感じられてうれしいです」と感謝を伝えた。
さらに、この日が3月14日とあって、ホワイトデーのエピソードを聞かれると、岡咲は「お返しをもらえることを見越して父にバレンタインを渡していました。すると父は必ずお返しをくれました」とほっこりエピソードを披露。また、泊は「イベントごとは大好きなので、友チョコをよく渡したりします。でもバレンタインに貰って、そのあとにお返しするのを忘れてないかな、とホワイトデーは少し焦ってしまう」と苦笑い。岡咲は「私あげてないけどもらっていいかな？」と返し、笑いを誘った。
そんな中、サプライズ。スクリーンに堂本光一（ゾドン役）と前野智昭（ヴェルドラ役）からのコメント映像が映し出され、「ホワイトデーということで、映画をご覧いただいた方に感謝の気持ちをお伝えできればと思います！ただバレンタイン近くのプロモーションの時は、リムルや皆さんから特になにもなかったですけど…」と笑いを誘いつつも、ホワイトデーにぴったりなコメントが届き、会場は大盛り上がりとなった。
2人からの映像を受けて岡咲は「いつ撮ってくれたんですか!?」と驚きを隠せず、泊も「素敵なコメントありがとうございます」と喜んだ。また、映像の中で、ゾドンならホワイトデーのお返しに何を渡すかを聞かれ、役のイメージそのまま堂本が回答すると、ゾドンならではの回答に2人も盛り上がった。
そして、同作の注目ポイントをきかれた岡咲は「終盤の新技です！」、泊は「音と映像とお芝居だけでこんなに迫力が出るんだ！という感動を味わえます！」とアピール。最後に大阪の観客にむけて、ぎこちない関西弁で締めくくり、笑いに包まれながらイベントが終了した。
【写真】『転スラ』大阪舞台あいさつの様子
同作は、通称『転スラ』として人気の異世界ファンタジーの劇場版第2弾。スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（公開中）の大ヒット記念舞台あいさつが14日、大阪市内と大阪市内の映画館で行われ、岡咲美保（リムル役）、泊明日菜（ゴブタ役）が登壇した。
大阪ステーションシティシネマでの舞台あいさつでは、満員の観客から大きな拍手が送られた。前作の『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』の際も大阪で登壇した岡咲が「大阪の方は声が大きくて、拍手のタイミングもばっちりでした！きょうもよろしくお願いしますね」と向け、観客もすかさずリアクション。泊は大阪について「おいしいものがたくさんで、街がにぎやかな印象。大阪での初舞台あいさつで緊張してきましたが、拍手のタイミングもばっちりだそうなので、楽しくやれそうです（笑）」と盛り上げた。
今回のプロモーションでは、さまざまなイベントで多くの『転スラ』ファンと触れあってきた。岡咲は「転スラファンは世代が幅広くて、お子さんも大人もいろんな方の笑顔がみれて、すごくパワーをいただけます」と喜び。泊も「どの会場もあたたかい。岡山はやわらかくて、東京は熱気を感じた。大阪は上映後だからか静かな熱気、余韻を感じる。それぞれ違う雰囲気を肌で感じられてうれしいです」と感謝を伝えた。
さらに、この日が3月14日とあって、ホワイトデーのエピソードを聞かれると、岡咲は「お返しをもらえることを見越して父にバレンタインを渡していました。すると父は必ずお返しをくれました」とほっこりエピソードを披露。また、泊は「イベントごとは大好きなので、友チョコをよく渡したりします。でもバレンタインに貰って、そのあとにお返しするのを忘れてないかな、とホワイトデーは少し焦ってしまう」と苦笑い。岡咲は「私あげてないけどもらっていいかな？」と返し、笑いを誘った。
そんな中、サプライズ。スクリーンに堂本光一（ゾドン役）と前野智昭（ヴェルドラ役）からのコメント映像が映し出され、「ホワイトデーということで、映画をご覧いただいた方に感謝の気持ちをお伝えできればと思います！ただバレンタイン近くのプロモーションの時は、リムルや皆さんから特になにもなかったですけど…」と笑いを誘いつつも、ホワイトデーにぴったりなコメントが届き、会場は大盛り上がりとなった。
2人からの映像を受けて岡咲は「いつ撮ってくれたんですか!?」と驚きを隠せず、泊も「素敵なコメントありがとうございます」と喜んだ。また、映像の中で、ゾドンならホワイトデーのお返しに何を渡すかを聞かれ、役のイメージそのまま堂本が回答すると、ゾドンならではの回答に2人も盛り上がった。
そして、同作の注目ポイントをきかれた岡咲は「終盤の新技です！」、泊は「音と映像とお芝居だけでこんなに迫力が出るんだ！という感動を味わえます！」とアピール。最後に大阪の観客にむけて、ぎこちない関西弁で締めくくり、笑いに包まれながらイベントが終了した。