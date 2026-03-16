『ジンギス談！』TVerアワードローカルバラエティ賞に タカトシが喜びの声【全文】
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、「TVerアワード2025 10周年記念賞」を発表。ローカルバラエティ賞の北海道・東北部門では『ジンギス談！』（北海道放送）が輝いた。
【写真】大賞は『水ダウ』！そのほかにも多彩な番組が受賞
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
「TVerアワード2025」のドラマ大賞『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞『名探偵コナン』など17番組が受賞したが、さらに今年度は、2025年10月26日にTVerがサービス開始10周年を迎えたことを記念して、「TVer10周年記念賞」を新設した。
『ジンギス談！』は、北海道・東北エリアの放送局制作のバラエティ番組での総再生数が1位に。受賞を記念し、5本を期間限定で配信する。
■タカアンドトシ
――受賞の感想とTVerユーザーの皆さまへメッセージをお願いいたします。
トシ：北海道・東北エリアで、一番再生されたローカル番組ということでしょ？
タカ：嬉しいね。「ジンギス談！」やってきてよかったですね。
トシ：「ジンギス談！」は、今お笑い熱い人たちが目を付けてるようなコンビとか芸人をチョイスしてますから。ぜひぜひ、皆さん見てください！
タカ：推しの芸人を見つけてください！お笑い好き、そうでない方も、みんな楽しめますんで、見てください！
【TVerアワード2025 10周年記念大賞】受賞番組
10周年記念大賞 『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年記念優秀賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）
10周年記念優秀賞 『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
【ローカルバラエティ賞】
北海道・東北部門 『ジンギス談！』（北海道放送）
関東部門 『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
中部部門 『オモウマい店』（中京テレビ）
関西部門 『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
中国・四国部門 『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
九州・沖縄部門 『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
BS番組部門 『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）
【写真】大賞は『水ダウ』！そのほかにも多彩な番組が受賞
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
『ジンギス談！』は、北海道・東北エリアの放送局制作のバラエティ番組での総再生数が1位に。受賞を記念し、5本を期間限定で配信する。
■タカアンドトシ
――受賞の感想とTVerユーザーの皆さまへメッセージをお願いいたします。
トシ：北海道・東北エリアで、一番再生されたローカル番組ということでしょ？
タカ：嬉しいね。「ジンギス談！」やってきてよかったですね。
トシ：「ジンギス談！」は、今お笑い熱い人たちが目を付けてるようなコンビとか芸人をチョイスしてますから。ぜひぜひ、皆さん見てください！
タカ：推しの芸人を見つけてください！お笑い好き、そうでない方も、みんな楽しめますんで、見てください！
【TVerアワード2025 10周年記念大賞】受賞番組
10周年記念大賞 『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年記念優秀賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）
10周年記念優秀賞 『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
【ローカルバラエティ賞】
北海道・東北部門 『ジンギス談！』（北海道放送）
関東部門 『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
中部部門 『オモウマい店』（中京テレビ）
関西部門 『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
中国・四国部門 『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
九州・沖縄部門 『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
BS番組部門 『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）