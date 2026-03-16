蛍原徹『アメトーーク！』への思い 『TVerアワード』受賞に喜び
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、「TVerアワード2025 10周年記念賞」を発表。10周年記念優秀賞には『アメトーーク！』（テレビ朝日）が輝いた。
【写真】大賞は『水ダウ』…そのほかにも多彩な番組が受賞
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
「TVerアワード2025」のドラマ大賞『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞『名探偵コナン』など17番組が受賞したが、さらに今年度は、2025年10月26日にTVerがサービス開始10周年を迎えたことを記念して、「TVer10周年記念賞」を新設した。
『アメトーーク！』は10周年を迎えたTVerにおいて、極めて高い再生数を記録。受賞を記念し、「後輩との接し方、わからない芸人」と「コンビ芸人ホームルーム」を期間限定で配信する。
受賞にあたって、蛍原徹は「『アメトーーク！』はTVerで見逃し配信を始めたのが2023年と他のバラエティ番組に比べて後発だったのですが、この度、10周年記念の名誉ある賞を頂き、うれしく思います。長年『アメトーーク！』をやってますが、毎週、色んなゲストに楽しませてもらいながら、新鮮な気持ちで収録してます。この楽しさを、TVerで観てるみなさんと今後も共有していきたいと思います」とのコメントを寄せている。
【TVerアワード2025 10周年記念大賞】受賞番組
10周年記念大賞 『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年記念優秀賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）
10周年記念優秀賞 『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
【ローカルバラエティ賞】
北海道・東北部門 『ジンギス談！』（北海道放送）
関東部門 『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
中部部門 『オモウマい店』（中京テレビ）
関西部門 『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
中国・四国部門 『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
九州・沖縄部門 『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
BS番組部門 『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）
【写真】大賞は『水ダウ』…そのほかにも多彩な番組が受賞
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
『アメトーーク！』は10周年を迎えたTVerにおいて、極めて高い再生数を記録。受賞を記念し、「後輩との接し方、わからない芸人」と「コンビ芸人ホームルーム」を期間限定で配信する。
受賞にあたって、蛍原徹は「『アメトーーク！』はTVerで見逃し配信を始めたのが2023年と他のバラエティ番組に比べて後発だったのですが、この度、10周年記念の名誉ある賞を頂き、うれしく思います。長年『アメトーーク！』をやってますが、毎週、色んなゲストに楽しませてもらいながら、新鮮な気持ちで収録してます。この楽しさを、TVerで観てるみなさんと今後も共有していきたいと思います」とのコメントを寄せている。
【TVerアワード2025 10周年記念大賞】受賞番組
10周年記念大賞 『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年記念優秀賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）
10周年記念優秀賞 『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
【ローカルバラエティ賞】
北海道・東北部門 『ジンギス談！』（北海道放送）
関東部門 『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
中部部門 『オモウマい店』（中京テレビ）
関西部門 『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
中国・四国部門 『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
九州・沖縄部門 『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
BS番組部門 『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）