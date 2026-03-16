松重豊主演『孤独のグルメ Season11』、キービジュアル＆ティザー映像解禁
4月3日からスタートする松重豊主演のテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（深0：12）のキービジュアルが16日に解禁された。
【動画】初の映像解禁となる15秒ティザー映像
本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートし14年、食欲をそそる料理と松重が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となり、誰しもの生活に“食のドラマ”があるという普遍的な魅力が人々の心とお腹を満たしてきた。
今回、レギュラーシーズンとしては22年10月に放送されたシーズン10以来、約3年半ぶりの新シーズンとなる。解禁されたキービジュアルでは、「まだまだ終わらない。俺は腹が減っているだけなんだ」と、次なるグルメを求めて店を探すという五郎にとっての至高の瞬間を切り取ったビジュアルとなっている。さらに原作漫画のコラージュと合わせて、『孤独のグルメ』にとってのもう１つの主人公である“店”と“料理”が散りばめられた。Season11では五郎がどんな店やグルメと出会うのか。
また、初の映像解禁となる15秒ティザー映像も公開された。
【動画】初の映像解禁となる15秒ティザー映像
本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートし14年、食欲をそそる料理と松重が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となり、誰しもの生活に“食のドラマ”があるという普遍的な魅力が人々の心とお腹を満たしてきた。
また、初の映像解禁となる15秒ティザー映像も公開された。