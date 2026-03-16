『いろはに千鳥』TVerアワード4年連続の受賞 大悟のコメントにノブ「アホやね〜」【全文】
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、「TVerアワード2025 10周年記念賞」を発表。ローカルバラエティ賞の関東部門では『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）が輝いた。
【写真】なんとも言えない表情…『いろはに千鳥』収録7本目の千鳥
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
「TVerアワード2025」のドラマ大賞『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞『名探偵コナン』など17番組が受賞したが、さらに今年度は、2025年10月26日にTVerがサービス開始10周年を迎えたことを記念して、「TVer10周年記念賞」を新設した。
『いろはに千鳥』は、関東エリアにおける在京キー局以外の関東エリアの放送局が制作したバラエティ番組の中で総再生数が1位に。受賞を記念し、2025年に放送配信された10本を期間限定で配信する。
■千鳥 コメント
ノブ：『いろはに千鳥』が「TVerアワード10周年記念ローカルバラエティ賞」を受賞したということでありがとうございます！
大悟：ありがとうございます。
ノブ：「TVerアワード」は4年連続ということで。
大悟：嬉しいことです。
ノブ：テレビ埼玉でね、もう長いですよ。ずっとやらせてもらっていて、ずっとこのTVerアワードをいただいてという、もうTVerさん様様というね。
大悟：TVerのおかげで皆さんに見ていただいてね。
ノブ：ほんとに、TVerで見てるよという声が多いので、今後ももう10年連続ぐらいでね頂きたいですね。
大悟：今4年ですか。だから5年、6年、7年、8年、9年、10年ってことよね。
ノブ：もうええねん、10で！アホが！なんで言いたいねん、今の。
大悟：アホやから。数字いっぱい言ったら賢いと思われるから。
ノブ：アホやね〜、それは。
ノブ：ということで、『いろはに千鳥』今後ともよろしくお願いします！ありがとうございました！
【TVerアワード2025 10周年記念大賞】受賞番組
10周年記念大賞 『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年記念優秀賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）
10周年記念優秀賞 『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
【ローカルバラエティ賞】
北海道・東北部門 『ジンギス談！』（北海道放送）
関東部門 『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
中部部門 『オモウマい店』（中京テレビ）
関西部門 『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
中国・四国部門 『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
九州・沖縄部門 『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
BS番組部門 『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）
【写真】なんとも言えない表情…『いろはに千鳥』収録7本目の千鳥
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
『いろはに千鳥』は、関東エリアにおける在京キー局以外の関東エリアの放送局が制作したバラエティ番組の中で総再生数が1位に。受賞を記念し、2025年に放送配信された10本を期間限定で配信する。
■千鳥 コメント
ノブ：『いろはに千鳥』が「TVerアワード10周年記念ローカルバラエティ賞」を受賞したということでありがとうございます！
大悟：ありがとうございます。
ノブ：「TVerアワード」は4年連続ということで。
大悟：嬉しいことです。
ノブ：テレビ埼玉でね、もう長いですよ。ずっとやらせてもらっていて、ずっとこのTVerアワードをいただいてという、もうTVerさん様様というね。
大悟：TVerのおかげで皆さんに見ていただいてね。
ノブ：ほんとに、TVerで見てるよという声が多いので、今後ももう10年連続ぐらいでね頂きたいですね。
大悟：今4年ですか。だから5年、6年、7年、8年、9年、10年ってことよね。
ノブ：もうええねん、10で！アホが！なんで言いたいねん、今の。
大悟：アホやから。数字いっぱい言ったら賢いと思われるから。
ノブ：アホやね〜、それは。
ノブ：ということで、『いろはに千鳥』今後ともよろしくお願いします！ありがとうございました！
【TVerアワード2025 10周年記念大賞】受賞番組
10周年記念大賞 『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年記念優秀賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）
10周年記念優秀賞 『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
【ローカルバラエティ賞】
北海道・東北部門 『ジンギス談！』（北海道放送）
関東部門 『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
中部部門 『オモウマい店』（中京テレビ）
関西部門 『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
中国・四国部門 『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
九州・沖縄部門 『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
BS番組部門 『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）