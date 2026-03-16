日本選手権マラソン競歩が3月15日、石川県能美市の日本陸連公認能美市営コース（往復1.0km）で行われ、男子は諏方元郁（26、愛知製鋼）が2時間58分21秒で、女子は梅野倖子（23、LOCOK）が3時間33分47秒で優勝。2人とも9月に名古屋で開幕するアジア大会代表に内定した。諏方はメジャー国際大会初の代表入り。フィニッシュ後に涙を流した理由は何だったのか。

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涙の理由は「恩返し」ができたから

アジア大会代表内定を示したボードを手渡された諏方は、愛知製鋼チームの先輩である丸尾知司（34）の顔が視界に入ったことで、涙腺が崩壊してしまった。

「今までどれだけ迷惑をかけてきたんだろう、という気持ちが込み上げてきました。練習ではペースをちゃんと守れないし、（合宿などで）一緒に生活するとストレスをかけてしまったり。丸尾さんからいただくことばかりで、何かを恩返しすることがずっとできていませんでした。陸上の世界にいる以上、恩返しをするなら結果しかありません。それが今回の結果でできたっていう気持ちが、涙になってしまったのだと思います。本当にもう、ありがとうございます、っていう気持ちで、ただただ涙でした」

愛知製鋼には競歩選手が3人在籍する。山西利和（30）は20km競歩で、世界陸上の19年ドーハ大会と22年オレゴン大会を2連覇。25年には20km競歩、26年にはハーフマラソン競歩の世界記録もマークした。丸尾は17年世界陸上50km競歩4位。昨年の東京2025世界陸上は20km競歩と35km競歩の2種目に出場した（世界大会実施競歩ショート種目の距離は25年まで20km、今年から21.0975km。ロング種目は21年までは50km、22年から25年までが35km、今年から42.195km）。

諏方も22年の世界競歩チーム選手権に出場した。選考規程に則って選ばれたが、選考競技会を勝ち抜いた結果の日本代表ではなかったと、諏方自身は考えている。「今日はちゃんと優勝してアジア大会代表に内定したので、すごく嬉しいです。（自分だけ代表になっていないことは）ずっと気にしていた部分でした」。

9月のアジア大会本番に対しては、「愛知製鋼にとって地元の大会。そこに本当に自分が出られるんだ、というところで複雑な気持ちです。ワクワクしている部分と緊張している部分がある」という。ただ、目標については「金メダルと言わなければならないと思いますが、自分の立ち位置をしっかり見据えると、メダルを取る、ということにさせてください」と現実的に考えている。

35km競歩の昨年のアジアリスト1・2位は、東京2025世界陸上銅メダリストの勝木隼人（35、自衛隊体育学校）と、同種目元世界記録保持者の川野将虎（27、旭化成）が占めていた。諏方は8位で、中国3選手も諏方より上位に入っていた。

勝木は選考会である昨年10月の全日本競歩高畠のマラソン競歩に、2時間55分28秒（現時点の日本選手最高タイム）で優勝。代表入りが濃厚ということで、能美大会はハーフマラソン競歩に出場した（4位）。川野はマラソン競歩での代表入りを狙っていたが、エントリーミスでハーフマラソン競歩に回っていた（優勝）。

「今日の優勝記録は、勝木さんが高畠で出した2時間55分に3分差がありました。日本の競歩界としては良くありません」。アジア大会代表内定に感涙を流した諏方だったが、金メダルが目標とは言えなかった。

同学年の住所のスパートにどう対応したのか

レース内容的にも、諏方の想定した展開に持ち込むことはできたが、課題も残ったという。スタートから郄橋和生（29、ADワークスグループ）が先頭に立ち、それに諏方と住所大翔（26、富士通）が付く展開に。郄橋のペースが1km4分20秒まで落ちたため、29km手前で住所が4分06〜09秒にペースアップ。諏方は10秒以上差を付けられた。諏方と住所は同学年で、「住所が出た時に『うわ、住所か』と思いました」。

高校時代から世代トップの選手で、22年のオレゴン世界陸上では8位に入賞した住所に対し、諏方は高校卒業後、地元でフルタイムで働く苦労人的な選手だった。

「逃げられるかな、と正直思いました。（2月の日本選手権ハーフマラソン競歩では住所が諏方に勝ち）ハーフの勢いがあったので。合宿などで苦楽をともにしてきて、ライバルであり良き友だちでもあるんですが、だからこそ、負けたくない気持ちは強くありました。20秒差を付けられたらキツかったと思いますが、10秒なら行けると思っていました」

住所も4分06〜08秒のペースを維持していたが、それを上回るペースで諏方が追い上げ始めた。35kmで追いつくと、36kmでは10ｍ近くリードした。

「追いついたところで一度、力を貯めることも考えましたが、並んだ時に住所に余裕がなさそうに見えました。ここで勝負を決めないと、最後でまくられる可能性があると思って、気合いで抜いて行きました。（レース全体でも）最後の10kmが勝負と考えて、住所が飛び出した時も、残り10kmから（ハイペースにも）なんとか耐えるレースプランを考えていました。思い描いていたレースプランを遂行できました」

だが、4分05〜06秒にペースを上げて逆転はできたが、最後の5kmは4分08〜18秒まで落としてしまった。「そこを4分05秒で歩き切れれば」と諏方は悔やむ。国際大会で勝負をすることを考えた時も、最後のペースアップが重要になる。

亡くなった内田コーチの地元で結果を出した諏方

レース後に丸尾の顔を見て涙を流した諏方だったが、その後20km競歩前世界記録保持者の鈴木雄介さんからインタビューを受けている時も、涙がにじんだ。昨年12月に亡くなった、愛知製鋼コーチの内田隆幸氏（享年80歳）のことを問われた時だった。

「この3か月、その事実を受け容れられずに来ましたが、ここで優勝したことで、内田さんに対しても恩返しのようなことができたのかな。そう思うとすごく嬉しいです」

諏方は新潟・中越高を卒業後、地元の森林組合で働きながら競技を続けていた。2年目の元旦競歩20kmでは、その年（2020年）のオレゴン世界陸上で8位に入賞する住所にも先着して、2位という好成績を収めた。そこで内田コーチの目に留まり、愛知製鋼に入社することができた。

内田氏は鈴木さんやリオ五輪50km競歩銅メダルの荒井広宙、山西、丸尾ら世界レベルの選手を何人も育ててきた名伯楽だ。「練習の設定タイムなど、世界レベルを期待してくれているとわかりましたが、その期待に応えられない自分がすごく嫌な時期もありました」。内田氏の指導は、警告を取られない歩型を作ることを重視した。そのためにどういうトレーニングが必要かは、選手本人に任せていた。山西はイタリアの選手、丸尾はスウェーデンの選手と、外国勢と一緒にトレーニングを行うなど選手個々が工夫していた。

「内田さんの思い描くフォーム（歩型）を作れない自分に嫌気が差したこともありましたが、23年頃から良くなってきたと言っていただけるようになりました。内田さんは（その歩型で体を動かすための）技術は任せてくれるので、修正するのは自分です。そういった技術は先輩2人がスペシャリストなので、2人にうかがったりして、自分なりに修正してきました」

諏方の今回の優勝とアジア大会内定は、内田コーチたち愛知製鋼のスタッフと選手が、チームとして機能した結果だった。今大会が行われた石川県能美市は、内田氏の活動拠点でもあった。

「守り神のように後ろにいてくれた気がします。天国から内田さんが、追い風を吹かせてくれたのかもしれません」

内田氏の地元で結果を出した諏方が、次は愛知製鋼の地元で行われるアジア大会でも力を発揮する。

（TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター）