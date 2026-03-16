米国のトランプ大統領は１５日、イランが船舶を攻撃しているホルムズ海峡に向けて、「約７か国」に護衛の艦船を派遣するよう要求していることを明らかにした。

これに先立つＳＮＳの投稿では、日本などに艦船派遣への期待を表明した。日本政府は船舶の護衛に自衛隊を派遣することには否定的だが、法的に何が可能かを精査しながら対応を急いでいる。

【ワシントン＝淵上隆悠】トランプ氏は１５日、大統領専用機内で記者団に対し、ホルムズ海峡への艦船派遣について、１４日夜以降に複数の国に協力を要求したと説明した。「前向きな反応がいくつかあった。関与しないという回答もあった」と語った。協議を行った国については「約７か国」と明らかにしたが、具体的な国名には言及しなかった。

各国の役割について、トランプ氏は船舶の護衛だけではなく、海に敷設された機雷を除去する掃海艇の派遣を求める考えも示した。活動開始の時期を巡っては「少し時間がかかる」と語った。

トランプ氏は１４日、自身のＳＮＳで「多くの国々は、海峡の航行と安全を確保するため、米国と連携して軍艦を派遣することになる」とした上で、「中国、フランス、日本、韓国、英国などが艦船を派遣することを願う」と投稿していた。

ホルムズ海峡への船舶派遣については、米エネルギー省のクリス・ライト長官も１５日、米ＡＢＣテレビのインタビューで「中国を筆頭に、日本や韓国、全てのアジア諸国が海峡を経由してエネルギー供給を受けている」と強調。「世界の広範な国々が連合を組み、航行再開に向けて協力することは極めて理にかなっている」と主張した。

中国に対しては、トランプ氏が圧力を特に強めている。この日記者団に対し、「中国も参加すべきだ」と語った。トランプ氏は今月３１日から第２次政権初となる訪中を予定しているが、英紙フィナンシャル・タイムズに対し、この問題を理由に「延期するかもしれない」と述べた。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に対しても協力を求め、「もし否定的な反応なら、ＮＡＴＯの将来にとって非常に悪いことになる」と警告した。