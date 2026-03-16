【インタビュー】フリーアナウンサーの中村仁美（46）が“ママタレ”として多くの女性の共感を呼んでいる。支持を集める理由の1つがそのリアルさ。バラエティー番組やSNSでは中2、小4、年長の3人の息子の育児に奔走する日々を赤裸々に発信。先月27日に出版した著書「妻脳VS夫脳 年上夫のあるある観察記」（光文社）では夫でお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹と息子たちとのたわいない日常をユーモアいっぱいに描いている。中村はスポニチのインタビューに応じ、著書への思いや子育てについて語った。（望月 清香）

「妻脳VS夫脳 年上夫のあるある観察記」は雑誌「STORY」で2021年から連載を開始したエッセイを1冊の本にまとめたもの。書籍化に「まさか本になるなんて思っていなかったので凄くうれしいです」と喜んだ。著書には中村が「異常行動」と表現する思わずクスリと笑ってしまうような大竹の言動や大竹の子育てとの関わり方がつづられている。中村は「本人は“本に書いてあることは全部うそだから”と言っていますが、真実しか書いていません」と記者にアピールした。

中村と大竹は年の差が12歳。芸能界で活躍しているという点は共通するが、お笑い芸人とアナウンサーと職業も異なる。子育ての方針や価値観に違いがあるかを聞かれると、「全然違いますね」と即答した。「夫は心配性。私は真逆でちょっとした失敗やケガをしてでものびのびやってほしいと思っています。ケンカは日常茶飯事ですね」と明かした。

最近は子供のキャンプの準備をめぐって夫婦ゲンカをしたといい、「私は子供に自分で準備させたいのに、夫が“俺がやるよ”って先回りをして準備しちゃうんです。そういうことじゃないのに…」と愚痴が止まらない。それでも、「子供にとっては本当に凄くいいパパです。いつも子供たちの遊び相手として全力で遊んでくれます」と話す表情にはたっぷりの愛情が感じられた。

家族について生き生きとした表情で話す中村だが、完璧を求めるあまり子供との時間を心から楽しめない時期もあったという。「長男が生まれたばかりのころは完璧主義で全部をやらなきゃいけないと思っていました。母親はこういうふうにしないといけないとか、みんなはこうやっているんだから私もこうしないといけないと、自分にプレッシャーをかけていました」と振り返る。

子供が増えるにつれて次第に心境に変化が訪れた。「子供が増える度に完璧に子育てをするのは無理だと思い始めました。何より一番大事なのは、息子たちが笑って“おやすみ”と言ってくれること。無理をして家事をするくらいなら、子供との時間をもっと大切にした方がいいと思うようになりました」。子育てのモットーは“諦める”。できないことはできないと割り切っているという。「諦めることを覚えたら、“かわいい”が“大変”を上回って、かわいい瞬間がこんなにたくさんあったんだって思えるようになりました。気持ちに余裕ができて、子供との時間を心から楽しめるようになりました」と、とびきりの笑顔を浮かべた。

「諦める部分は諦めているので、家はめちゃくちゃ汚いです」とあっけらかんと話す中村。その等身大な母親像に人気の理由を垣間見た。