プロ野球・西武は16日、2026シーズン開幕に向けて西武鉄道とともに行う応援施策を発表しました。

今回行われるのは、「西武線車内の埼玉西武ライオンズ選手による車内放送」、「『駅の推し獅子(おしじし)』プロジェクト」、「『埼玉西武ライオンズ２０２６シーズン応援！西武線1日フリー乗車券』の発売」の3つ。

車内放送では、ベルーナドームでのプロ野球一軍戦開催日に、狭山線において選手たちの特別な車内放送が流れます。今年は池袋線・新宿線・拝島線・国分寺線でも一部日程で放送を実施。今季限りでの引退を発表している栗山巧選手は、中村剛也選手と２人で放送を担当する予定と明かされました。

「駅の推し獅子」プロジェクトでは、西武線91駅(小竹向原駅を除く西武線全駅)が、それぞれの“推し”選手を設定。各駅がそれぞれの選手を応援すべく、シーズンを通して装飾や演出を行います。

西武線の1日フリー乗車券の発売については、ホーム開幕戦にあわせて「埼玉西武ライオンズ2026シーズン応援！西武線1日フリー乗車券」を合計3,000部発売。選手がデザインされたサイン入りオリジナル台紙と、西武線1日フリーきっぷがセットになった乗車券となっています。