¡Ú£×£Â£Ã¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶þ¿«ÇÔÀï¤Ëà´¿·ÞÊóÆ»á¡ÖºÇÂç¤Î¾¡¼Ô¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡×
¡¡£×£Â£Ã¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÇÔÂà¤·¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë£Î£Ð£ÂÀª¤Ï»î¹ç¸å¤Ëµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë½¢¤¤¤¿¤¬¡¢£¶ÅÙÌÜ¤Î£×£Â£Ã³«ºÅ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ù¥¹¥È£¸¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Î¶þ¿«¡£°ìÊý¡¢º£·î£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¬Ç÷¤ë£Í£Ì£Â¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ðà´¿·Þá¤¹¤Ù¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£Á£Î£Ó£É£Ä£Å£Ä¡×¤ÏÍ½´ü¤»¤ÌÁá´ü½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ËÃåÌÜ¤·¡¢£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£×£Â£ÃºÇÂç¤Î¾¡¼Ô¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤ÏÌÀ²÷¡£ÂçÃ«¤Ïº£Âç²ñ¤Ç·×£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£´³ä£¶Ê¬£²ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó£±¡¥£¸£´£²¤È°µ´¬¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ½ý¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºÆ¹çÎ®¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÃ«¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï£´ÅÙ¤Î£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¼Ô¤¬£×£Â£Ã¤ò¥±¥¬¤Ê¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿ÅÀ¤Ç¤ä¤Ï¤ê¾¡Íø¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£Á°²ó¤Î£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊÅö»þ¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤¬´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ç±¦¥Ò¥¶¤Ë½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Ý¤´¤ÈËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Îã¤â´Þ¤á¡ÖÂçÃ«¤¬¥Ò¥¶¤ä¥Ò¥¸¤òÄË¤á¡¢³«Ëë¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡££··î¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤Ë¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤¿¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¹¥ºàÎÁ¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Î³°Ìî¼ê¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬ÆóÎÝ¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¸å¤Ë±¦¥Ò¥¶¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢½é²ó½ªÎ»»þ¤ËÂà¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£ÎëÌÚ¤ÏÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤Î·ë²Ì¡¢Éé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢½êÂ°Àè¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ë°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ³«Ëë¤«¤éÆóÅáÎ®¤ÇÎ×¤àÍ½Äê¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤Ë¤ÏÅêÂÇ¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤µðÂçÀïÎÏ¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤¤¤ëÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊÌ¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈàÀ¸´Ôá¤ò¹¥°ÕÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£