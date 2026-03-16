『ずっと同じボブをアプデ』なら → 【40・50代】が挑戦しやすい！「レイヤーボブ」

今のボブに飽きてきたら、レイヤーを入れて動きを出してみませんか？ 長さを大きく変えなくても、段差を作ることでシルエットが整い、今どきな軽やかさが生まれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代にも取り入れやすい「レイヤーボブ」をご紹介します。

まろやかブラウンのプチウルフボブ

まろやかなブラウンカラーが優しい表情を引き出すプチウルフボブです。トップをふんわりと内側に入れ、ベースを外ハネに整えることで、メリハリのあるシルエットを実現。まとまりの良さを保ちつつ適度な軽やかさも感じられるデザインは、上品に垢抜けたい人にフィットしそうです。

抜け感漂う、ヘルシーなレイヤーボブ

後ろまでたっぷりとレイヤーを入れた、ストレートニュアンスのボブスタイルです。ベースの幅を広く設定しているため、段差が多くてもウルフっぽくなりすぎず、女性らしい印象に。トップを内側、ベースを外側へ流すことで、洗練された大人の抜け感を表現しています。

上品に揺れる、オリーブブラウンのレイヤーボブ

透け感のあるオリーブブラウンが、落ち着いた中にも柔らかなニュアンスを添えています。トップをやや長めに残して毛束を内側へ流し、肩に当たるベースはプツッとしたラインのまま外ハネに。ナチュラルな毛流れが、上品で落ち着いた雰囲気を演出します。

スモーキートパーズの軽やかウルフボブ

トップを短めにカットして丸みを作り、ベースのプツッとした毛先を外ハネに整えたスタイル。似合わせたスモーキートパーズのカラーは、ダークトーンでもくすみ感を効かせることで、柔らかな印象に。軽さを追求したシルエットと落ち着いた色味が、大人世代に相応しい洗練された印象を与えてくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@moto.nali.uw様、@tomomi__hair様、@nico_saki.0420様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里