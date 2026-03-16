入園グッズは「手作り」じゃないとダメ？ ハンドメイド作家から届いた『メッセージ』に「励まされた」

初めての入園準備。

「手作り推奨」のランチョンマットを、やむにやまれぬ事情で、手作りサイトで購入。

中に入っていた驚きのメッセージとは！？

筆者の友人J子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

ランチョンマットは「手作り推奨」！？

我が子がこの春から通う幼稚園で行われた、入園説明会でのこと。

配布された「入園準備品」のプリントに、



「指定サイズのランチョンマット（手作り推奨）」





と書かれていました。

「手作り推奨」の文字に、思わず胸の奥がざわつく私。

平日は仕事をしており忙しい上に、裁縫は元々苦手。



家にはもちろんミシンなど無く、ミシンのある実家も遠方。

「どうしよう、作れる気がしない……」



「やっぱり、母親の愛情は『手作り』で示さなきゃいけないのかな」

と悩みました。

ハンドメイドサイトで購入

結局、友人に勧められたハンドメイドサイトを眺めて、条件に合うランチョンマットをサイトで購入。

娘は、好きなデザインを自分で選んだので

「嬉しい！ 楽しみ！」



と大喜びでしたが、私は

「確かに、誰かの『手作り』だけど……自分で作ってあげられなかった」

とどこか親としての役割を果たせていないような、モヤモヤした罪悪感が残りました。