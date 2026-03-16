猫が嫌がっている「飼い主の勘違いお世話」５選

1.しつこすぎるコミュニケーション

猫がスヤスヤと気持ちよさそうに眠っている姿を見ると、つい触りたくなってしまうものです。しかし、睡眠を邪魔されることは猫にとって大きなストレスになります。

猫は一日の大半を寝て過ごしますが、その多くは浅い眠りで、外敵から身を守るための休息時間でもあります。また、無理に抱っこをして拘束することも、自由を好む猫にとっては苦痛です。

愛情表現は、猫が自分から近づいてきたときや、甘える仕草を見せたときに限定し、静かに休んでいるときはそっと見守ってあげるようにしましょう。

2.香りの強いアイテムの使用

人間にとって「良い香り」と感じる柔軟剤、芳香剤、アロマオイルなどは、猫にとっては刺激が強すぎる場合があります。

猫の嗅覚は人間の数万倍から数十万倍も優れていると言われており、強い香りに囲まれて生活することは、常に強烈な異臭の中に閉じ込められているような状態です。

特にアロマオイル（精油）の成分は、猫の肝臓では代謝できず重篤な中毒症状を引き起こし、最悪の場合は死に至る非常に危険なものが多数あります。猫のいる空間では絶対に使用しないでください。愛猫が過ごす部屋ではできるだけ無香料の製品を選び、自然に近い環境を整えてあげるようにしましょう。

3.良かれと思って頻繁に変える「ごはん」

「毎日同じごはんでは飽きてしまうのではないか」と心配して、頻繁にキャットフードの種類を変える飼い主がいます。

しかし、猫は本来、食の変化にとても敏感で、食べ慣れないものが急に出てくると警戒してしまう動物です。

また、急な食事内容の変更は、消化器官に負担をかけて下痢や嘔吐を引き起こす原因にもなります。

栄養バランスの取れたお気に入りのフードがあるなら、基本的にはそれを継続するのが一番です。どうしても変えたい場合は、数日間かけて少しずつ新しいものを混ぜて慣らしてあげましょう。

4.清潔すぎる？トイレの過剰な掃除

猫はとても綺麗好きな動物なので、トイレを清潔に保つことは非常に重要です。しかし、強力な消臭剤を使ったり、洗剤で洗って自分の匂いを完全にかき消してしまったりすると、逆に落ち着かない場所になってしまいます。

猫にとって自分の匂いがついている場所は、自分の縄張りであることを確認できる安心スポットでもあります。汚れを取り除くことは大切ですが、あまりに過剰に匂いまで消し去ってしまうと、別の場所で排泄してしまう原因にもなりかねません。

適度な清潔さを保ちつつ、猫が自分の場所だと認識できる程度に留めましょう。

5.「良かれ」と追いかけるスキンシップ

猫が部屋の隅へ逃げていったり、高いところに登ったりするのは、「今は一人になりたい」というサインです。

そこで「どうしたの？」と追いかけてしまうと、猫は捕まる恐怖を感じてしまいます。追いかけっこを遊びだと喜ぶのは、猫が自分から誘ってきたときだけです。

逃げる猫を無理に捕まえて構おうとする行為は、飼い主を「怖い存在」だと認識させるきっかけになり、信頼関係が崩れてしまう恐れがあります。猫が離れていったら深追いはせず、向こうから戻ってくるのをのんびりと待つ心の余裕を持ちましょう。

猫のペースに合わせる「正しい愛情表現」とは

猫との暮らしで最も大切なのは、人間のタイミングではなく「猫のタイミング」を優先することです。猫は自分のペースを乱されることを嫌うため、何もしないで見守る時間は、実は立派な愛情表現のひとつと言えます。

例えば、猫が少し離れた場所でくつろいでいるときは、無理に構わず「そこにいてくれるだけでいいよ」という気持ちで静かに過ごしましょう。飼い主がゆったりと構えていることで、猫は自分を追い詰めない安心できる相手だと認識し、自然と心を開いてくれるようになります。

猫が自ら足元に体をこすりつけたり、喉を鳴らして膝に乗ってきたりしたときは、絶好のコミュニケーションのチャンスです。優しく声をかけながら、猫が喜ぶ顎の下や耳の付け根などをそっと撫でてあげましょう。

ただし、ここでも「やりすぎ」には注意が必要です。猫は急に満足して「もう十分」とばかりに立ち去ることがあります。

しっぽをパタパタと速く振り始めたら、それが「やめて」の合図です。猫のサインを敏感に察知して、満足したところでサッと切り上げるのが、信頼される飼い主の振る舞いです。

まとめ

良かれと思ったお世話が裏目に出ていたとしても、今日から接し方を見直せば大丈夫です。大切なのは猫の習性を知り、その時の気分を観察して、程よい距離感を保つことです。

言葉が通じないからこそ、無理強いしない優しさが信頼に繋がります。猫のペースを尊重しながら、お互いにとって最高のパートナーを目指しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)