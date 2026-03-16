目印になって可愛い♡【ガチャ】いろんな場所につけちゃお！「キャラクターアイテム」

次から次へと登場する新作、コレクション欲をくすぐるハイクオリティなトイ、そして何が出てくるか分からないワクワク感。そんな魅力がぎゅっと詰まった【ガチャ】の中から、今回は人気キャラクターのアイテムをピックアップ。バッグやポーチに付けられて、目印としても活躍。実用性とトキメキを両立したアイテムは、思わずコンプリートしたくなりそうです。

じゃら付けして自慢したいペコちゃん

シェフに扮したペコちゃんとポコちゃん、長年愛されるお菓子「ミルキー」など、5種類のトイが出てくる「ペコちゃん お菓子のめじるしアクセサリー2026」。なかでも「ペコポコチョコレート」は、数多くの【ガチャ】を経験した@gnm.aoさんも「かわいすぎ」と、興奮気味に紹介しています。可愛らしい表情に見ているだけでほっと癒されそう！

傘やペットボトルに取り付けたいドラえもん

ドラえもんとドラミちゃん、ひみつ道具、さらに、ドラえもん好物のどら焼きがトイになった「ドラえもん めじるしアクセサリー vol.4」。ペットボトルや傘の柄などに取り付ければ、取り間違いや紛失防止にもなりそう！

各1回\300（税込）。どちらも早期に終了する可能性あり。ぜひ早めにチェックして！

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writer：Reco.N