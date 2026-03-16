4月5日に大阪杯

中央競馬で2024年のG1日本ダービーなどを制したダノンデサイル（牡5）を管理する安田翔伍調教師が16日、自身のXを更新。4月5日のG1大阪杯（阪神芝2000メートル）の同馬の鞍上が坂井瑠星騎手に決まったと発表した。ファンからも様々な声が上がっている。

安田師は16日にXを更新。「4月5日（日）大阪杯を予定しているダノンデサイルの鞍上は戸崎騎手が騎乗停止のため未定でしたが、坂井瑠星騎手に決定しました事をご報告します」とつづった。

同馬に騎乗予定だった戸崎圭太騎手が今月28日から4月5日まで騎乗停止。大阪杯への騎乗が不可能となり、ダノンデサイルの鞍上に注目が集まっていた。

坂井は同馬に初騎乗。X上の競馬ファンからは様々な声が上がった。

「これめちゃくちゃ楽しみ とても相性良さそう」

「なんと瑠星か」

「うお！？これは予想外」

「瑠星が空いてたとは意外」

「推しに推しが乗るるるるるる」

「まぁこうなるとルメール何に乗るんだという」

「となるとルメールはクロワデュノール乗るんか？」

ダノンデサイルは父エピファネイア、母トップデサイル（母の父コングラッツ）の血統で通算12戦5勝。G1はダービーのほか、2025年のドバイシーマクラシックも制している。



（THE ANSWER編集部）