

「孤独のグルメ Season11」（C）テレビ東京

松重豊が主演を務める『孤独のグルメ Season11』（テレ東 4月3日深夜24時12分〜）のメインビジュアルとティザー映像が16日、公開された。

【動画】松重豊「孤独のグルメ Season11」15秒ティザー映像

テレ東では4月3日深夜24時12分から、松重豊が主演を務めるグルメドキュメンタリードラマの第11弾「孤独のグルメ Season11」を放送。

本作は、原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年のシリーズ開始から早14年、食欲をそそる料理と松重豊が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となり、誰しもの生活に“食のドラマ”があるという普遍的な魅力が人々の心とお腹を満たしてきた。2025年には松重豊自らが監督・脚本・主演を務める『劇映画 孤独のグルメ』が公開されたが、ドラマのレギュラーSeasonとしては約3年半ぶりの新Seasonとなる。

この度、ドラマのメインビジュアルが解禁。「まだまだ終わらない。俺は腹が減っているだけなんだ」と、次なるグルメを求めて店を探すという、これもまた五郎にとっての至高の瞬間を切り取ったビジュアルとなっている。さらに原作漫画のコラージュと合わせて、「孤独のグルメ」にとってのもう１つの主人公である“店”と“料理”が散りばめられており、Season11では五郎がどんな店やグルメと出会うのか、期待に胸が…、腹が鳴る。そして初の映像解禁となる15秒ティザー映像もお披露目。

また、「孤独のグルメ Season11」の放送決定を記念して、Blu-ray＆DVD BOXの特典映像として収録されている「孤独のグルメ Season10」のメイキングコンテンツなどをTVerほか配信プラットフォームにて期間限定で特別公開。さらに、新Season放送に先駆け、過去のシリーズも随時配信予定。