ケガや重圧が原因ならまだマシだが……。

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15日、今場所5敗目を喫し、悲願の綱とりが事実上消滅した大関安青錦（21）。立ち合いで隆の勝の突っ張りで上体を起こされると、一方的に攻められ、最後ははたき込まれて土俵に落ちた。

中継を解説した元大関の琴風氏が「安青錦が前に落ちるのは珍しい」と驚いていたほどの無残な黒星。低い前傾姿勢でも前に落ちないのが、安青錦の強みでもあったはずだ。

「さらに言えば」と、若手親方がこう続ける。

「いくら1敗をキープしている力自慢の隆の勝が相手とはいえ、立ち合いで簡単に上体を起こされたのも気がかりです。先場所の隆の勝戦では上体を起こされかけながら、何とか食い下がった。そうした粘りや強みが、今の安青錦にはまったくない」

6日目の熱海富士戦では、左足の指あたりを痛めたという。そこにきて綱とりの重圧がのしかかり、対戦相手も対策を練ってくる。そうしたものがいくつも積み重なれば、力を発揮できなくても無理はないだろう。

「むしろ、それらが理由ならばまだマシです。一番恐ろしいのがスランプ。ケガや相手の対策が原因であったとしても、これまで勝ってきた相撲がこうも通用しないと、自分自身に疑問を抱きかねない。そうなると、スランプまっしぐら。今までやってきた相撲すらできなくなる恐れがある」（前出の親方）

琴風氏も「勝ち方を忘れたのでは」といぶかった、この日の一番。試練は当分、続きそうだ。