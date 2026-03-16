◆若葉Ｓ（３月２１日、阪神競馬場・芝２０００メートル＝２着までに皐月賞の優先出走権）

コレオシークエンス（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父サートゥルナーリア）は昨年１１月の新馬（東京・芝１８００メートル）で好発とスピードの違いからハナに立ち、直線もしっかりと伸びて初陣Ｖを飾った。馬体の雰囲気とギアも備えていそうで注目していたが、キャリア２戦目で重賞初挑戦だったきさらぎ賞でも自然とハナに立ち、０秒１差の４着だった。

調教でのしなやかな動きや時計的にも、能力はあると感じていた。それでも重賞好走馬を相手に直線で並びかけてきた５着馬を振り切り、再加速。逃げ切ったかに見えたが、１〜３着馬もしぶとく脚を伸ばし、ゴール前でのみ込まれた。しかし、最後はハミが抜け、物見するような面もあっての結果。ゲートの出が良すぎる点や気性的に少し難しい面はあるが、能力は間違いなく重賞級だという確信に変わった。

今回はコーナー４つの舞台、芝２０００メートル戦、阪神コースと初めての条件が重なる。それでも、折り合いに難があるタイプには見えず、取材を重ねるたびに陣営からも良化しているのが、ひしひしと伝わってくる。佐藤悠調教師が「心臓はめちゃめちゃいいよ」と評価する姿も印象的だ。本馬の成長と開業１年目の昨年に２１勝を挙げた厩舎力に期待したい。皐月賞でも追いかけたい一頭だけに、ここは勝ち切ってほしい存在だ。（松ケ下 純平）