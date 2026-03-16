俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の第８話が１５日に放送され、世帯平均視聴率が１０・３％を記録したことが１６日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人が、警視庁の悪徳刑事に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。初回は１３・３％でスタート。第２話は１１・７％。第３話は１０・３％。衆院選の開票速報で放送休止を挟み、２週ぶりの放送となった第４話は１０・３％。第５話は９・９％。第６話は１１・３％。第７話は８・９％と推移し、今回は２桁復帰。個人視聴率は６・５％だった。

第８話は「真実」。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）早瀬（鈴木亮平）と冬橋（永瀬廉）は、一香（戸田恵梨香）の行方を追っていた。位置情報をもとに自宅を突き止め、ついに追い詰めるものの、あと一歩のところで逃走を許してしまう。冬橋と仲間割れし、孤立した早瀬は、自らの調べでついに一香の居場所を突き止める。対峙した早瀬と一香だが、衝撃的な出来事が起こる。

その裏で、合六（北村有起哉）は静かに次の一手を打っていた。海江田（酒向芳）を使い、取り返した１００億円相当の商品に、ある企みを仕掛ける。そして、合六が電話をかけた相手は、一香。彼の狙いとは…と展開した。

今回、最愛の妻の死の全真相が明かされた。実は、夏海（山口紗弥加）が一香にリブートしていたことが判明。一香本人は衝撃の死を遂げていた。さらに組織から１０億円と１００億円が盗まれた件や、早瀬をリブートした計画も合六が仕掛けたものであることが明らかになった。

最終章を前に怒とうの展開となり、ネットは「やばい泣ける」「神回」「衝撃の展開」「最強リブート夫婦に幸あれ」「ハッピーエンドで終わってほしい」「涙がとまりません」「号泣しちゃった」「すべては合六。最後は罰されてほしい」「戸田恵梨香さんの演技が切なすぎ」とくぎ付けだった。さらに、法律事務所「エルツーパートナーズ」の弁護士役でモデルでタレントのトラウデン直美が出演。一香から託された重要な手続きを担うというキャラクターで、ネットは「トラウデン直美さん弁護士役」「かわええなぁ」と注目していた。