【マイアミ（米フロリダ州）＝林宏和】１４日（日本時間１５日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、日本代表「侍ジャパン」はベネズエラに５―８で敗れ、連覇は果たせなかった。

井端弘和監督（５０）は今大会限りで退任する意向を表明し、粘りきれずに逆転負けを喫した投手陣についても「自信を持って送り出した。投手はよくやってくれた」と最後まで選手を思いやった。

試合前、三遊間から選手たちを見つめる姿があった。星野仙一、落合博満、原辰徳という名将の下でプレーしたが、同じ指導者の道を歩む上で「それぞれの監督のいいとこ取りをしよう」と心に決め、気づいたことがある。選手をよく観察するという共通点だ。現役時代に守った遊撃のポジションは、選手の状態を確認しやすいそうで、練習時の「定位置」になっていた。

観察するのは、選手を守る意味合いもある。表情やしぐさで異変を察知すれば、すぐに練習をやめさせるように心がけた。「代表に来ると、自分も（選手時代は）そうだったが、無理をしてしまう。選手がなかなか言えないところをこっちが気づいてあげるべきだ」。チームの休養日でも投手が調整練習する際は、疲れていても必ず顔を出した。

影響を受けた指導者の一人が「すごく勝負に厳しい方だった」と振り返る長嶋茂雄さんだ。アテネ五輪予選は監督と選手としてともに戦った間柄で、２０２３年に代表監督に就任した際には「自分の色を出して、新しいジャパンを築いてくれ」と電話で激励された。昨年１１月の長嶋さんのお別れの会では、「勝負にこだわってＷＢＣではファンの方にいい試合を見せたい」と決意を語っていた。

２４年の国際大会「プレミア１２」の決勝で台湾に敗れた直後、関係者に思い詰めた様子で辞任を申し出たこともある。それほどの覚悟を胸に戦ってきたが、世界一には届かなかった。

試合後の記者会見では悔しさを押し殺し、「今まで呼んだ選手、今大会に来られなかった選手はいますけど、今までありがとうございます」と、選手たちに感謝の気持ちを述べた。